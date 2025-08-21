bhc, ‘튀봇’ 운영 매장 전국 30곳으로 확대

bhc가 첨단 튀김 로봇 ‘튀봇’을 전국 30개 매장으로 확대 도입했다고 20일 밝혔다. 이를 통해 매장 간 맛과 품질 차이를 줄이고, 가맹점의 운영 효율성과 안전성을 높인다는 계획이다.

튀봇은 초벌 재료 투입부터 기름 온도·조리 시간 제어, 흔들기, 잔여 기름 제거까지 전 과정을 자동화한다. 이로써 조리 변수를 최소화해 균일한 맛과 바삭한 식감을 유지할 수 있다.

작업 환경 개선 효과도 나타났다. 일체형 후드와 안전 도어, 즉시 열 배출 구조를 적용해 유증기와 연기를 줄였고, 주방 온도를 낮춰 화상·미끄럼 등 사고 위험을 최소화했다. 도입 매장에서는 조리장 내 오염물질 농도가 약 50% 줄었다는 결과도 나왔다.

bhc 금호동점에 설치된 튀봇

운영 효율성 측면에서는 반복 공정이 자동화되면서 피크타임에도 빠른 주문 대응이 가능해졌다. 냉방비 부담 완화와 인력 운용 유연성 확대도 확인됐다.

bhc는 지난해부터 ‘튀봇’ 도입을 본격화해 매뉴얼과 레시피 기반 수백 차례 테스트를 진행했다. 예비 가맹점주 대상 시연을 이어가며 향후 매장 표준화 모델로 발전시킨다는 방침이다.

bhc 관계자는 “튀봇은 맛과 품질을 유지하면서도 가맹점 경쟁력을 높이는 솔루션”이라며 “소비자에게는 동일한 맛을, 점주에게는 안정적 운영 환경을 제공해 나가겠다”고 말했다.