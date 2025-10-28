스레드, 24시간 후 사라지는 ‘고스트 포스트’ 도입

메타 소셜미디어 스레드가 24시간 후 자동으로 사라지는 게시물 ‘고스트 포스트’를 도입했다. 이 기능은 이용자들이 부담 없이 즉흥적인 생각이나 솔직한 의견을 공유하도록 설계됐다.

27일(현지시간) 스레드를 운영하는 메타는 블로그를 통해 인스타그램 ‘스토리’처럼 사라지는 콘텐츠 중심의 소통 방식을 확대한다고 해당 기능을 공개했다.

고스트 포스트는 일반 게시물과 함께 메인 피드에 노출된다. 하루가 지나면 자동으로 보관되며 다른 이용자의 댓글과 좋아요는 본인만 확인 가능하다.

메타 스레드는 24시간 후 메인 피드에서 사라지는 '고스트 포스트' 기능을 도입했다. 사진=메타

메타는 “영구적으로 남지 않고 꾸밈없는 생각을 자유롭게 나눌 수 있는 환경을 제공하기 위한 것”이라며 “고스트 포스트는 스레드에서 자신을 표현하고 대화에 참여할 수 있는 여러 도구 중 하나”라고 설명했다.

메타는 과거에도 ‘사라지는 게시물’ 기능에서 큰 성공을 거둔 바 있다. 스냅의 ‘스토리’를 차용해 2016년 인스타그램에 도입한 이후, 이는 메타 계열 앱 전반에서 가장 인기 있는 기능 중 하나로 자리 잡았다.

아담 모세리 인스타그램 대표는 “이용자들이 인스타그램에서 가장 많이 소통하는 방식은 24시간 후 사라지는 스토리나 개인 메시지를 통한 대화”라며 “스레드 역시 이런 ‘사적이고 순간적인’ 공유 경험에 초점을 맞추고 있다”고 말했다.