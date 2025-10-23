메타, AI 인력 600명 전격 감축…'효율성의 해' 조직 개편 단행

메타가 인공지능(AI) 인력을 감축하며 조직 효율화 작업에 다시 속도를 낸다.

23일 테크크런치 등 외신에 따르면 메타는 지난 22일 슈퍼인텔리전스 연구소 소속 직원 600여 명을 감원한다고 밝혔다. 메타는 해당 보도 내용이 사실이라고 확인했다.

이번 조치는 메타가 AI 패권 경쟁을 벌이며 공격적 인재 영입에 나선 직후 이뤄졌다. 메타는 오픈AI, 구글, 앤트로픽 등과 경쟁하며 AI 시스템 개발에 나서고 있다.

마크 저커버그 메타 CEO (사진=위키커먼스)

특히 지난 여름 메타는 수백만 달러 연봉을 제시하며 경쟁사에서 50명 넘는 연구원을 영입했다.

다만 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 당시 "오픈AI의 최고 인재 중 누구도 그 제안을 받지 않았다"고 말한 바 있다.

이번 감축은 메타가 추진해 온 '효율성의 해' 기조와 맞닿아 있다. 마크 저커버그 메타 CEO는 앞서 "더 날씬한(leaner) 조직이 더 낫다"고 강조하며 대규모 감원을 단행했다.

메타는 이번 조치가 전체 인원 감축보다 조직 개편의 일환이라고 설명했다. 영향을 받는 인력 대부분이 사내 다른 직무를 찾을 수 있을 것이라는 주장이다.

알렉산더 왕 메타 최고 AI 책임자는 직원 메모에서 "팀 규모를 줄이면 의사 결정을 위한 대화가 줄어들 것"이라며 "각자 더 많은 책임을 지고 더 큰 영향력과 임팩트를 갖게 될 것"이라고 밝혔다.