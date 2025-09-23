"스와이프는 그만"…메타, AI 연애 코치 앞세워 틴더 아성 넘본다

메타가 인공지능(AI) 기술을 앞세워 거대 경쟁사들이 장악한 데이팅 앱 시장 공략에 뛰어든다.

23일 테크크런치에 따르면 메타는 최근 페이스북 데이팅에 AI 비서 기능을 도입한다고 공식 발표했다. 새롭게 탑재된 AI 챗봇은 이용자가 원하는 이상형을 구체적으로 찾아주는 역할을 한다.

일례로 '기술 분야에 종사하는 브루클린 여성' 등의 복잡한 조건도 AI가 분석해 상대를 추천해준다. 또 이용자가 자신의 프로필을 매력적으로 다듬도록 돕는 기능도 포함됐다.

마크 저커버그 메타 CEO (사진=위키커먼스)

메타는 '밋 큐트(Meet Cute)'라는 신기능도 함께 공개했다. 이는 매주 알고리즘 기반의 '깜짝 매치' 상대를 소개해 소위 '스와이프 피로감'을 느끼는 이용자들의 이탈을 막기 위한 장치다.

페이스북 데이팅은 최근 젊은 층에서 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 18세에서 29세 사이 이용자의 매칭 건수는 전년 대비 10% 늘었고 매달 수십만 명의 신규 이용자가 프로필을 생성 중이다.

다만 시장 전체로 보면 여전히 후발주자에 머물러 있다. 페이스북 데이팅의 규모는 일일 활성 사용자(DAU) 기준 5천만 명의 틴더나 1천만 명의 힌지에 비하면 미미한 수준이다.

데이트 어플인 범블의 휘트니 울프 허드 창업자는 "언젠가 개인 AI 비서가 다른 사람의 AI와 대신 데이트하며 궁합을 알아보는 시대가 올 것"이라며 "미래 시장의 급격한 변화를 예상한다"고 말했다.