美 정부, 공무원 행정 업무에 메타 '라마' 적용

미국 정부가 공공 업무에 메타의 생성형 인공지능(AI) 모델 '라마' 활용을 승인했다.

23일 테크르런치 등 외신에 따르면 미국 일반조달청(GSA)은 라마를 정부 승인 AI 도구 목록에 추가했다. 계약 검토 자동화나 IT 장애 대응 등에 우선 활용될 방침이다.

라마는 텍스트와 이미지, 영상, 음성 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달 AI 모델이다. GSA는 라마가 정부의 보안·법적 기준을 충족했다고 판단해 각 기관에 무료로 실험적 도입을 허용했다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO).

다수 외신은 이번 조치가 민간 AI 도구를 행정 업무에 통합하려는 트럼프 정책의 일환으로 봤다.

앞서 GSA는 메타뿐 아니라 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글, 앤트로픽, 오픈AI의 생성형 AI 도구도 승인했다. 해당 기업은 자사 유료 AI 제품을 대폭 할인하고, 정부 보안 요건을 따른다고 밝힌 바 있다.

GSA 조시 그루엔바움 조달 책임자는 "이번 라마 승인은 미국을 최고의 나라로 만들기 위한 과정"이라며 "미국 정부의 디지털 전환을 가속할 것"이라고 강조했다.