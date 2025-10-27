코스피 5000보다 코스닥 3000이 더 중요하다

코스피가 4000을 넘어섰다. 만약 삼성전자가 HBM4 양산에 성공하면 더 오를 것이다. 그러나 한국 경제 성장률도 함께 오를까? 해외 투자보다 한국 투자가 더 늘어날까? 오늘보다 내일이 더 나을까? 삼성전자, 하이닉스 등 몇몇 대기업이 주도하는 주식 시장이 한국경제의 내일을 보장할 수 있을까?

필자는 한국경제가 벼랑 위에 서 있다고 생각한다. 첨단 이론과 기술은 미국에 있다. 제조업 기술 굴기는 중국이 우리를 앞서기 시작했다. 세계를 향해 신산업으로 무장해 팔아먹을 게 별로 없다.

주식시장은 미래를 보는 창이다. 단순한 시가총액 경쟁이 아니다. 그 힘은 지배구조의 투명성, 수익률(ROE), 미래 성장성에서 나온다.

지배구조가 깨끗하면 신뢰가 생기고, 수익률이 높으면 자본이 모이며, 미래 성장성이 크면 시장은 젊어진다. 지금 한국의 주식시장에서 필요한 것은 숫자의 상승이 아니라 방향의 전환이다.

코스피 5000보다 코스닥 3000이 더 중요한 이유가 바로 여기에 있다.

코스피가 전통산업의 안정성을 상징한다면, 코스닥은 신산업의 실험장이다. AI, 반도체 설계, 바이오, 로봇, 클린테크, K-콘텐츠 등 미래산업의 대부분은 코스닥에서 출발한다. 미국의 미래가 나스닥에서 자랐듯, 한국의 미래도 코스닥에서 자란다.

미국 증시는 세 축으로 나뉜다. 다우지수는 전통산업, S&P500은 대형 우량주, 나스닥은 기술과 혁신이다. 나스닥은 상장 문턱은 낮지만, 회계와 공시는 철저히 투명하다. 이 신뢰가 자본을 끌어들이고, 혁신이 이어지는 원동력이 된다.

반면 한국은 코스피 중심의 시선이 고착돼 있다. 그러나 이제는 과거가 아닌 미래를 키워야 한다. 미래 성장성의 무대는 코스닥이다.

첫째, 투명성과 신뢰를 제도적으로 강화해야 한다.

코스닥 상장은 쉽게, 퇴출은 신속히, 재도전은 자유롭게 할 수 있어야 한다. 이것이 시장의 생명력을 살리는 최소한의 공정 규율이다. 미국 나스닥의 엄격한 회계·공시 시스템은 한국이 반드시 배워야 할 모델이다. 기술특례 상장이 의미 있으려면 특허와 기술이 확실히 보장돼야 한다. 중소기업의 기술을 탈취하는 기업은 철퇴를 맞아야 한다. ‘제값’을 주고 사주는 기업이 성공하는 나라가 되어야 한다.

둘째, 기관자금이 코스닥으로 본격 유입되어야 한다.

여기서 가장 중요한 것은 ‘누가, 무엇을, 어떻게’ 움직이느냐다.

① 먼저 국민연금이 나서야 한다.

국민연금 국내, 해외 주식 투자 비중은 국내가 약 15% 수준이다. 코스닥 비중은 3%도 안 된다.

일본과 대만은 국내 주식 투자 비중이 40% 수준이며, 이 중에서도 미래 산업을 일으키는 주식에 집중 투자한다. 국민연금이 국내 주식의 10% 이상을 미래산업 중심의 코스닥 종목에 전략적으로 배분하도록 정책적 목표 비중(Target Allocation)을 설정해야 한다.

국내 비중을 높이고, 다시 코스닥 비중을 확실히 높여야 한다. 현재 해외의 펀트와 기금은 대부분 코스피에 투자하고 있다. 국민연금이 먼저 선도해야 해외 기금도 코스닥으로 움직인다. 정책금융기관 역시 코스닥에 투자해야 한다.

② 정책금융기관은 ‘코스닥 스케일업 펀드’를 만들어야 한다.

상장 직후 기업의 R&D·M&A 자금을 지원해야 한다. 한국 벤처 투자는 대부분 초기 투자에 그친다.

세계적인 기업, 유니콘이 탄생하려면 큰 규모의 스케일업 펀드가 뒤를 받쳐줘야 한다.

③ 증권사와 자산운용사는 ‘코스닥 3000 ETF’, ‘AI·바이오 성장펀드’ 같은 국민참여형 상품을 적극 출시해야 한다.

④ 정부와 국회는 세제 인센티브를 제공해야 한다.

예컨대 장기 보유 코스닥 투자에 대해 배당소득 분리과세나 양도세 감면을 확대하는 것이다. 이렇게 연금–정책금융–민간–정부가 연결되어야 진짜 자본 생태계가 만들어진다. “미래 산업의 자본 동맥”이 코스닥으로 흐를 때, 한국의 성장률은 달라질 것이다.

셋째, 대학과 금융의 연결도 필수다.

실리콘밸리의 나스닥은 대학·연구소·VC의 순환 속에서 자랐다. 우리도 대학 내 창업이 곧 상장으로 이어지는 캠퍼스 벤처 트랙’을 구축해야 한다. 연구 성과가 기업으로, 기업이 시장으로 가는 길을 열어야 한다.

전국 대학별로 우수한 벤처기업이 나오면 정부와 금융기관이 대대적으로 지원하는 시스템을 만들어야 한다. 시작은 지방에서 해야 한다. 시작만 하고 될 만하면 전부 수도권으로 몰려 가서는 지방이 살아날 방법이 없다.

넷째, 개발자와 참여자가 함께 부의 혜택을 누려야 한다.

코스닥은 청년과 기술의 희망이 된다. 일자리는 벤처가 더 많이 만든다. 정부는 감독자가 아니라 설계자가 되어야 한다. 불필요한 규제는 줄이고, 기술평가·재무평가 기준을 유연하게 설계해야 한다.

무엇보다 RSU와 스톡옵션 제도를 전면적으로 손질해야 한다. 개발자와 직원이 성공해야 기업도 성공한다는 시스템이 코스닥을 살리는 길이다.

코스피는 오늘의 한국을, 코스닥은 내일의 한국을 비춘다. 코스닥 3000은 대한민국의 미래성장 지수이자, 국민연금의 다음 수익처다. 이제 자본이 미래로 흐르게 만들어야 한다.

