코스피 장중·종가 역대 최고치…3748.37으로 마감

코스피 지수가 2거래일 연속 사상 최고치를 다시 쓰고 있다.
16일 코스피 지수는 전 거래일 대비 2.49% 오른 3748.37로 마감했다. 장중 52주 최고치를 경신했으며 종가 역시 사상 최고를 갈아치웠다.
코스피 지수는 개장 직후부터 3700을 돌파하면서 기대감을 키웠다.
이날 유가증권 시장에는 기관과 외국인이 쌍끌이 순매수를 했다. 기관은 7천418억원, 외국인은 6천528억원 순매수했다.
반면, 개인투자자는 1조3천937억원 매도했다.
관련기사
- 5년간 금융사 차명계좌 적발 건 56건…은행은 경남은행 1건2025.10.16
- [기고] 스테이블코인 발행사, 은행-핀테크 논쟁을 넘어 '자격 기준'으로2025.10.16
- DB손해보험, 반려동물 경구·주사항암제 비용도 보장2025.10.16
- 농협은행, 셀카찍으면 건강상태 체크…정보 관리는?2025.10.15
한·미 간 관세 후속 협상이 긍정적으로 이뤄질 가능성이 높아지면서 증시 훈풍이 돌지 귀추가 주목된다. 스콧 베센트 미국 재무장관은 15일(현지시간) 10일 내로 뭔가 이뤄질 것이라는 발언을 한 바 있다.
시가총액 기준으로 1위인 삼성전자는 오전 장중 9만7천원선까지 오르면서 역대 최고치로 집계됐다.