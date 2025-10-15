농협은행, 셀카찍으면 건강상태 체크…개인·민감정보는?

NH농협은행이 모바일 뱅킹 애플리케이션(앱) 'NH올원뱅크'서 얼굴 촬영으로 일부 건강 상태를 확인할 수 있는 '15초 건강측정' 서비스를 제공하고 있다.

스마트폰 전면 카메라로 약 15초간 얼굴을 촬영하면 자동으로 건강 상태를 분석해주준다. ▲심혈관 분포 ▲심박수 ▲스트레스 지수 및 회복력 등을 확인할 수 있으며, 매일 기록해 건강 변화 추이도 확인할 수 있다.

농협은행은 "생활금융 플랫폼으로 고객의 일상에 도움이 되는 다양한 생활 서비스를 제공하고 있다"고 설명했다.

농협은행 본사.

하지만 얼굴 사진을 찍어야 한다는 점과 건강 정보가 도출된다는 점에서 개인정보와 민감정보 모두 발생하는 상황이며, 잘못될 경우 내 얼굴과 동시에 건강 상태까지 유출될 가능성이 있다.

서비스는 농협은행이 건강측정 서비스를 해주는 '딥메디'라는 회사에 올원뱅크 이용자의 개인정보를 제3자 제공하는 방식이다. 딥메디는 올원뱅크 이용자의 ▲얼굴 ▲얼굴 인식의 RGB 평균값 ▲심혈관 분포값 ▲심박수 값 등의 정보를 받는다. 이 정보는 서비스 이용 후 1년 간 저장·보관된다.

농협은행은 이와 관련해 개인·민감정보가 모두 발생한다는 사실을 인지하고 있으며, 서비스 제공 업체에 대한 관리를 철저히 진행하고 있다고 말했다.

농협은행 측은 "생활 편의 서비스 제공 업체를 선정할 경우 방문 검증을 했으며 유사 서비스 업체에 대해서 비교 분석도 진행했다"며 "농협은행과 보안 관리 약정을 체결했으며 업체 방문 등을 통해 정보 보관 사항을 점검 및 유지관리 하고 있다"고 강조했다.