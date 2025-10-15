신한·우리·BNK금융 회장 연임 시험대…李정부와 첨단산업 육성 손발맞출까

진옥동 신한금융지주·임종룡 우리금융지주·빈대인 BNK금융지주 회장들이 2026년 임기 만료를 앞두고 연임 '시험대'에 오른다.

14일 금융권에 따르면 아직 회장 후보 압축군(숏 리스트)이 결정되지 않았지만, 회장 선출에 대해 관심이 뜨겁다.

시기적으로 이재명 정부 출범 이후 첫 금융지주사 회장의 거취가 결정되기 때문이다. 진옥동 신한금융, 임종룡 우리금융, 빈대인 BNK금융지주 회장은 모두 2022년 말 윤석열 전 정부 출범 이후 선임된 인물이다.

진옥동 신한금융지주 회장.

임종룡 우리금융지주 회장.

빈대인 BNK금융 회장.

금융권에서는 '관치금융'에 대한 질타가 나올 수 있는 만큼, 정부 인사가 유입될 가능성은 적다고 본다. 그러면서도 민영화됐지만 관(官) 인사가 선임된 우리금융지주 회장의 경우에는 정부 입김이 미칠 수 있다고 보고 있다.

그동안 우리금융지주 회장은 내부 출신이 역임됐으나, 임종룡 회장은 행정고시로 관직에 입문한 뒤 재정경제부(기획재정부)와 금융위원회를 거친 인물이다.

아직 우리금융지주는 회장 경영 승계절차는 개시하지 않는 상황이다. 우리금융 측은 "10월말이나 11월초께 시작될 것"이라고 설명했다.

신한금융은 지난 9월 26일 전담조직인 '회장후보추천위원회 사무국'을 신설해 운영 중이며, BNK금융은 10월 13일부터 상시 후보군을 대상으로 회장 후보 지원서를 접수받고 있다.

민간 금융사라고 하더라도 정부가 주문한 금융 역할에서 자유로울 수 없어 진옥동 신한금융, 빈대인 BNK금융회장 연임에도 영향을 줄 것으로 관측된다.

정부는 부동산 위주의 영업에서 벗어나 인공지능이나 반도체 등 첨단산업 육성을 금융이 도맡아줄 것을 강조하고 있다.

게다가 금융소비자보호에 만전을 기할 것을 당부한 상태다. 신한금융에선 2024년 내부 통제 부실로 인해 1천300억원 규모의 손실 사고가 난 바 있다. BNK금융에서는 2023년 직원이 횡령을 통해 약 2천988억원의 금융 사고가, 우리금융에서는 A직원이 8년간 700억여원 규모를, B직원은 100억여원을 횡령한 사고가 발생했다.