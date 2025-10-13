원·달러 환율 1430원 한때 돌파…외환당국 구두개입

미국·중국 간 무역 갈등이 재점화될 가능성이 거론되면서 미국 달러화 대비 원화 가치가 급격히 떨어졌다.

13일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 9.0원 오른 1430.0원에 개장했다. 시가 기준으로 1430원을 돌파한 것은 지난 5월 2일 1436.0원 이후 5개월 여만이다.

장중 원·달러 환율은 1434.0원까지 치솟았다. 특히 추석 연휴 직후인 10일 전 거래일보다 21원 가량 큰 폭 오르면서 변동성이 커진 상태다. 이에 외환당국은 구두 개입에 나선 상태다. 외환당국 관계자는 "최근 대내외 요인으로 원화의 변동성이 확대되는 과정에서 시장의 쏠림 가능성 등에 대해 경계감을 가지고 편밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔다.

13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다.(사진=뉴스1)

구두 개입에 원·달러 환율 상승폭이 크진 않지만 오름세는 유지되고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러화 지수는 100 이하이지만 원화 약세가 지속되고 있다.

KB국민은행 이민혁 이코노미스트는 "서학개미 증가로 인해 달러 수요가 증가한 것과 더불어 한·미 관세 협상 불확실성으로 달러화 대비 원화 가치가 저평가되고 있다"며 "월말 예정이었던 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회담 전후로 협상 윤곽이 잡힐 것이며, 환율도 그 시기에 맞춰 방향성을 탐색할 것"이라고 진단했다.

미국이 3천500억달러 규모의 현금 투자를 요구한 가운데, 우리나라 정부는 미국과 관세 협상을 진행하고 있다. 우리나라와 미국 간 무제한 통화 스와프가 결렬되고 상호관세율이 높아지는 시나리오 모두 원화 가치를 하락시키는 요인으로 당분간 1400원대 고환율이 지속될 것이라는 견해에 힘이 실리고 있다.

관련기사

다만, 이날 열린 국정감사에서 조현 외교부 장관은 "APEC 정상회의 때 한·미 정상회담이 열리는데 그때까지 계속해서 최선을 다해 협상을 해 나갈 계획"이라고 말했다.

이밖에 일본과 프랑스 정치 이슈도 원·달러 환율의 영향을 주는 변수다. 신한은행 S&T 센터 백석현 이코노미스트는 "일본과 프랑스의 정치적 교착 상태는 격랑에 휩싸일 소지도 있다"며 "일본의 경우 다카이치 총리의 이른 낙마 가능성이 있어 엔화 약세 및 달러 강세 되돌림으로 나타나고 있다. 4분기 원·달러 환율 상단을 1450원까지 열어둬야 할 것으로 보인다"고 전망했다.