코스피 역대 최고치…전 거래일 대비 2.68% 오른 3657.28

코스피 지수가 역대 최고치로 마감했다.

15일 코스피 지수는 전 거래일 보다 2.68%(95.47포인트) 오른 3657.28로 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 장중 52주 최고가도 경신, 3659.91까지 올랐다.

코스피 지수가 장중 3650선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 전일 대비 95.47포인트(2.68%) 상승한 3,657.28을 나타내고 있다.(사진=뉴스1)

전 거래일 코스피 지수가 3646.77까지 상승하다 기관 매도 행렬에 3561.81로 장을 마친 것과 다르게, 이날 코스피 시장은 기관이 7천518억원 순매수하면서 장을 이끌었다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.98%(16.76포인트) 오른 864.72로 마감했다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율을 전 종가 대비 9.7원 내린 1421.3원으로 거래를 마쳤다.