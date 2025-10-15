코스피 역대 최고치…전 거래일 대비 2.68% 오른 3657.28

코스피 지수가 역대 최고치로 마감했다.
15일 코스피 지수는 전 거래일 보다 2.68%(95.47포인트) 오른 3657.28로 거래를 마쳤다.
코스피 지수는 장중 52주 최고가도 경신, 3659.91까지 올랐다.
전 거래일 코스피 지수가 3646.77까지 상승하다 기관 매도 행렬에 3561.81로 장을 마친 것과 다르게, 이날 코스피 시장은 기관이 7천518억원 순매수하면서 장을 이끌었다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.98%(16.76포인트) 오른 864.72로 마감했다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율을 전 종가 대비 9.7원 내린 1421.3원으로 거래를 마쳤다.