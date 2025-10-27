용인 서킷 달군 혼다 모터사이클…3천여명 관중 모인 '혼다데이'

"혼다는 중학교때부터 제 드림카였어요."

지난 25일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 '2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브' 현장에서 만난 한 관람객은 밝은 표정으로 이랗게 말했다. 그는 '혼다 S2000' 모델을 동호회와 함께 전시했다.

이날 열린 2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브는 전국 주요 도시 거점으로 진행하는 혼다코리아의 고객 이벤트로, 지난 2022년부터 혼다와 함께하는 즐거운 라이프스타일을 공유하고 고객과의 소통을 강화하기 위해 매년 진행되고 있다.

'2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브' 현장 (사진=지디넷코리아)

올해는 특별히 혼다 모터사이클뿐만 아니라 자동차 고객을 대상으로 하는 혼다만의 차별화된 축제의 장으로 자리매김했다.

이날 행사는 혼다 고객들이 수십대의 모터사이클과 차량을 직접 운전해서 참여한 것이 특징이다. 참여한 모터사이클은 2천200여대, 자동차는 300여대에 달한다.

혼다코리아는 '라이드 앤 드라이브'라는 타이틀에 맞게 모터사이클과 자동차 고객이 즐겁고 안전하게 즐길 수 있는 트랙 프로그램들을 마련했다.

'2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브' 현장 (사진=지디넷코리아)

특히 본인 소유의 혼다 모터사이클로 서킷을 달려보는 트랙 체험 주행과 평소 궁금했던 혼다 모터사이클 모델을 트랙에서 시승해볼 수 있는 프로그램, 전문 인스트럭터와 함께 달려보는 혼다 자동차 서킷 택시 등 참가자들에게 다이내믹한 트랙의 즐거움을 경험할 수 있는 다양한 프로그램이 준비됐다.

혼다코리아는 CR-V 30주년 기념 전시존, 모토GP 레이싱 머신 RC213V 전시존, 스몰 펀 스페셜 이벤트존, 혼다 최신 모터사이클 전시존 등 특별 전시존이 많은 고객들의 이목을 끌며 풍성한 볼거리를 제공했다.

RC213V는 혼다 레이싱(HRC)이 모토GP 월드챔피언십을 위해 개발한 레이스 전용 모델로, 배기량 1천cc급 V형 4기통 엔진을 탑재했다. 알루미늄 트윈스파 프레임 구조를 적용해 고강성과 경량화를 동시에 구현했으며, 최고 시속은 360㎞에 달한다.

'2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브' 현장 (사진=지디넷코리아)

RC213V는 2015년 출시 당시 가격은 2천190만엔(2억600만원)으로, 2023년 영국 경매에서 18만2천500유로(3억5천만원)에 낙찰된 바 있다.

또한 매년 큰 인기 속에 진행되는 혼다 에듀케이션 센터의 안전운전 체험 공간은 혼다데이 최초로 사각지대 안전운전 체험 코스를 운영했다. 이를 통해 도로 위에서 자동차 및 모터사이클 운행 시의 사각지대를 직접 체험하며 안전 의식을 향상시키고 도로 위에서 라이더와 드라이버 간의 이해를 높일 수 있는 경험을 제공했다.

'2025 혼다데이 라이드 앤 드라이브' 현장에 전시된 RC213V (사진=지디넷코리아)

혼다코리아는 혼다 고객만을 위한 오너스 라운지와 밴드 공연, 다양한 먹거리 등도 혼다데이를 더욱 특별하게 했다.

이번 행사에서는 지난 9월 출시된 혼다의 클래식 네이키드 모터사이클 GB350S를 포함해 모터사이클·자동차 블랙박스, 모터사이클 헬멧, 알파인스타즈 라이딩 자켓, 혼다 오딧세이 홍보대사 최현우 마술사의 공연 티켓 등 다양한 럭키드로우 경품을 제공해 고객들의 열렬한 호응을 끌어냈다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 "혼다데이는 단순한 고객 이벤트를 넘어 혼다 브랜드가 추구하는 가치와 문화를 향유하는 자리라고 생각한다"며 "앞으로도 자동차와 모터사이클 고객분들이 함께 즐기실 수 있는 차별화된 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.