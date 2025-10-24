문체부-한국언론진흥재단, ‘2025 미디어 리터러시 주간’ 10월 28일 개막

문화체육관광부(문체부)와 한국언론진흥재단은 오는 10월 28일부터 11월 15일까지 세종과 서울 일대에서 ‘2025 미디어 리터러시 주간, 미리위크’를 개최한다고 24일 밝혔다.

‘미리위크’는 미디어에 대한 비판적 사고와 정보 판별 능력을 기르는 미디어 이해력 함양 주간으로, 지난해 3일간의 시범 행사에서 올해는 3주로 확대됐다. 문체부와 언론재단은 다양한 체험과 교육 콘텐츠를 통해 미디어의 진실과 허구를 구분하는 능력을 기를 수 있도록 이번 프로그램을 구성했다.

행사 첫 일정은 국립세종도서관에서 진행되는 기획전시 ‘나의 기록, 우리의 시선’이다. 10월 28일부터 11월 9일까지 진행되며, 뉴스읽기와 뉴스일기 공모전의 역대 수상작이 전시된다. 전시 공간 내에는 키오스크를 통한 뉴스일기 작성 체험, 문구 쇼핑, 기념 굿즈 제공 등 관람객 참여형 콘텐츠도 마련된다.

서울 중구 콘텐츠코리아랩 CKL 스테이지에서는 11월 5일과 6일, 연극 ‘점프x컷’이 총 세 차례 시범 공연된다. 이 연극은 한 청소년이 겪는 사건을 통해 SNS와 뉴스, 여론이 어떻게 진실을 왜곡하거나 구성하는지를 조명하며, 관객이 ‘나는 무엇을 믿고 있는가’를 되돌아보게 하는 교육 연극으로 기획됐다. 이 작품은 언론재단이 처음 선보이는 미디어 리터러시 브랜드 콘텐츠이자, 향후 학교 및 시민 교육용 연극으로도 확대할 예정이다. 모든 공연은 무료로 관람할 수 있으며, 온라인 사전 예약을 통해 신청 가능하다.

연극과 연계된 방탈출 게임 프로그램도 진행된다. 마포구 홍대 서교플레이스에서 11월 1일부터 15일까지 열리는 ‘점프x컷: 너는 얼마나 알고 있어..?’는 연극 속 세계관을 기반으로 시민이 직접 참여할 수 있는 몰입형 체험 프로그램이다. 관람객은 사건의 주체가 되어 게임에 참여하며 정보 해석과 판단의 과정을 자연스럽게 익히게 된다. 참가비는 무료이며, 온라인 예약을 통해 신청할 수 있다.

행사의 마지막 날인 11월 15일에는 서울 강남구 과학기술컨벤션센터에서 ‘2025 미리 어워즈’가 열린다. 이날 시상식에서는 뉴스읽기·뉴스일기 공모전과 청소년 체커톤 대회의 수상자를 함께 시상하며, 언론 관련 골든벨 퀴즈와 언론인 특별 강연 등 부대 행사도 마련된다.

문체부 관계자는 “정보가 넘쳐나는 시대일수록 정확하게 읽고 판단하는 능력이 중요하다”며 “이번 행사가 시민들이 일상 속에서 즐겁게 참여하면서도 스스로 사고하는 기회를 제공하길 바란다”고 밝혔다.