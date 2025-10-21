문체부, ‘에이펙 성공 개최’ 국민 참여 응원 이어가기 주간 운영

문화체육관광부(문체부)는 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(APEC, 에이펙) 정상회의’의 성공적인 개최를 응원하기 위해 ‘국민 참여 응원 이어가기 주간’을 25일까지 운영한다고 21일 밝혔다.

올해 에이펙 정상회의에는 21개 회원국의 정상과 대표단, 기업인, 언론인 등 약 2만 명이 참여할 예정이다. 이번 회의에서는 회원국 간 무역·투자 협력 강화는 물론, 디지털 전환과 인공지능 시대를 선도하는 지속 가능한 성장과 번영 방안이 논의된다. 이를 통해 대한민국은 미래 산업의 성장 가능성을 확보하고 다양한 경제적 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

에이펙 정상회의의 성공을 기원하기 위해 방송, 연예, 체육 등 다양한 분야의 유명인 약 30명이 한목소리로 응원에 참여했다. 또한 현장 관계자, 지역 상인, 방문객 등 일반 국민 약 20명도 함께 영상 제작에 참여해 국민적 관심과 열기를 더했다.

이번 ‘응원 이어가기’는 2025년 10월 17일 공개된 에이펙 홍보 영상을 바탕으로, 유명인 참여 영상 4편과 국민 참여 영상 2편 등 총 6편으로 구성됐다. 영상은 순차적으로 공개될 예정이다.

문체부는 이번 응원 영상과 연계해 10월 20일부터 11월 1일까지 국민 참여 디지털 응원 행사를 함께 진행한다. 참여자는 댓글 등을 통해 에이펙 정상회의의 성공을 응원할 수 있다.

문체부 이정은 디지털소통관은 “국가적으로 매우 중요한 행사인 에이펙 정상회의가 열흘 앞으로 다가온 지금, 국민의 관심과 응원이 절실하다”며 “더 많은 국민이 참여해 성공 개최를 함께 응원해주길 바란다”고 말했다.