문체부, 게임 접근성 가이드라인 발간…모두가 게임을 즐기는 환경 조성

문화체육관광부(문체부)는 한국콘텐츠진흥원(원장 직무대리 유현석, 콘진원)과 함께 장애인도 제약 없이 게임을 즐길 수 있는 환경을 마련하기 위해 ‘게임 접근성 가이드라인’을 21일 공개했다.

문체부와 콘진원은 2021년에 개정된 콘텐츠산업진흥법 제26조에 따라 장애인의 콘텐츠 접근권 보장을 목표로 2022년부터 2024년까지 장애 유형별 게임 접근성 개선 방안에 대한 연구를 진행했다.

이후 게임 업계, 학계, 협회·단체, 장애인단체 등과의 폭넓은 협의를 거쳐 이번 안내서를 마련했다.

이번 가이드라인은 시각, 청각, 운동, 인지 등 장애유형별로 접근성을 높일 수 있는 기능과 게임 개발 시 참고할 수 있는 사항들을 담고 있으며, 실제 게임 개발 현장에서 활용될 수 있도록 플랫폼별·장애유형별 기능 개선 사례를 시각자료와 함께 구성했다.

또한 해외 협회 및 단체에서 제시하는 국제 기준을 반영해, 국외에 유통되는 국내 게임의 품질 향상에도 기여할 수 있도록 설계했다.

문체부와 콘진원은 이 가이드라인이 단순한 참고자료를 넘어 게임 개발 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 다양한 방안을 마련하고 있다.

2026년부터는 게임콘텐츠 제작 지원사업 등 한국콘텐츠진흥원의 각종 지원사업에 신청하는 게임사가 가이드라인 내용을 적용할 경우 가산점을 부여할 계획이다. 또한 게임인재원과 한국콘텐츠아카데미의 교육 과정에도 관련 내용을 포함해, 장애인 접근성을 고려한 게임 개발 환경 조성을 장려할 방침이다.

문체부 관계자는 “이번 가이드라인은 장애인이 제약 없이 게임을 즐길 수 있는 환경을 만드는 데 기여할 것으로 기대한다”며 “장애인에게 게임이 단순한 오락을 넘어 문화 향유와 사회적 소통의 매개체가 될 수 있도록 다양한 제도적 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.