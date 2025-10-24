문체부, 에이펙 연계 신기술 콘텐츠 기획전 개최

문화체육관광부와 과학기술정보통신부는 한국콘텐츠진흥원, 정보통신산업진흥원과 함께 24일 서울 SJ쿤스트할레에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체 정상회의’ 계기 인공지능 영상 콘텐츠 공모전 시상식을 개최한다.

이번 공모전은 인공지능 기술과 한국 문화를 결합한 창의적 콘텐츠를 통해 한국의 기술 선도 이미지를 알리고, 에이펙의 주요 가치를 확산하기 위해 기획됐다. ‘한국문화의 현대적인 재해석을 통해 보여주는 지속 가능한 내일’을 주제로 공모가 진행됐으며, 생성형 인공지능 기술을 활용한 300여 편의 작품이 접수됐다. 이 가운데 영상 일반 부문과 뮤직비디오 부문에서 각각 8편씩, 총 16개 작품이 수상작으로 선정됐다.

공모전 참여자에게는 국내 인공지능 창업 초기기업이 개발한 영상 제작 도구가 지원됐으며, 해당 기업들에게는 기술을 알릴 수 있는 기회가 제공됐다.

24일 시상식은 신기술 콘텐츠 기업 교류 행사인 ‘더 어울림 인 서울’의 일부로 진행된다. 영상 일반 부문 대상은 양자컴퓨터를 통해 과거와 현재, 미래의 신라를 연결하는 설정을 담은 ‘시간의 균열’이 선정됐으며, 문화체육관광부 장관상이 수여된다. 뮤직비디오 부문 대상은 경주 문화유산을 배경으로 한 가사와 가상 여성 캐릭터의 안무를 담은 ‘빛나는 경주’가 선정되어 과학기술정보통신부 장관상이 주어진다.

각 부문 최우수상은 총 4편으로, 영상 일반 부문에서는 ‘끝없는 유산’과 ‘아라리’, 뮤직비디오 부문에서는 ‘영원의 물결’과 ‘웰컴투 서라벌’이 수상한다. 이들 작품에는 한국콘텐츠진흥원장상 또는 정보통신산업진흥원장상이 수여된다.

우수상은 총 10편으로, 영상 일반 부문 수상작은 ‘경주의 빛’, ‘김구 친구, 북구’, ‘꺼지지 않는 빛의 씨앗’, ‘본 앤 본’, ‘세미-아이 엠 어라이브’이며, 뮤직비디오 부문 수상작은 ‘영원의 맥동’, ‘용, 미래를 품다’, ‘지혜의 축적, 번영의 확장’, ‘탈’, ‘한옥에서 미래로’이다.

이번 공모전 주요 수상작은 10월 29일부터 인천국제공항 제1여객터미널 내 ‘케이-컬처 뮤지엄’에서 열리는 에이펙 연계 신기술 콘텐츠 기획전 ‘확장’을 통해 일반에 공개된다. 이번 전시는 공항을 찾는 국내외 방문객들에게 인공지능 기반 콘텐츠와 한국문화의 융합을 소개하는 자리로 마련된다.

관련기사

문화체육관광부 정상원 콘텐츠정책국장은 “기업 교류 행사와 공모전 전시는 에이펙 정상회의를 계기로 한국을 방문하는 세계인에게 케이 콘텐츠의 무한한 가능성을 보여주는 기회”라며 “인공지능과 한국문화의 융합을 통해 연결, 혁신, 번영이라는 에이펙의 가치를 확산하길 기대한다”고 밝혔다.

과학기술정보통신부 이진수 인공지능정책기획관은 “이번 공모전은 인공지능 기술과 창의성이 결합된 사례로, 국민적 관심을 높이고 한국이 아시아태평양 지역의 인공지능 허브로 성장할 수 있는 발판이 될 것”이라고 말했다.