팔란티어, 네트워크 시장 공략…루멘과 2억 달러 'AI 동맹'

팔란티어가 미국 통신 기업과 파트너십을 체결하며 기업용 인공지능(AI) 시장 공략에 속도를 낸다.

23일 테크크런치 등 외신에 따르면 팔란티어는 루멘 시스템 전반에 AI 플랫폼을 공급한다. 계약은 수년에 걸친 다년 파트너십 형태로, 계약금만 2억 달러(약 2천876억원) 규모다.

팔란티어는 루멘의 엣지 컴퓨팅과 브로드밴드 인프라, 디지털 서비스에 파운드리(Foundry)와 인공지능 플랫폼(AIP)을 결합할 예정이다. 이를 통해 루멘 서비스를 AI 중심 네트워크로 전환하는 역할을 맡는다.

알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO). (사진=위키커먼스)

앞서 두 기업은 9월부터 협력을 이어왔으며, 팔란티어 기술은 루멘의 운영·재무·기술 부문에 활용됐다.

팔란티어는 "우리 플랫폼은 기존 데이터 레이크 방식보다 빠르고 저비용으로 데이터를 활용할 수 있음을 입증했다"고 밝혔다.

실제 루멘은 팔란티어 기술로 올해만 약 3억5천만 달러(약 4천818억원)의 비용을 절감했다고 발표한 바 있다. 2027년까지 누적 10억 달러(약 1조4천억원) 절감을 목표로 뒀다.

이번 협력은 팔란티어가 올해 들어 체결한 19번째 AI 파트너십이다. 항공을 비롯한 헬스케어, 통신, 국방 등 다양한 산업 분야에서 실시간 데이터 통합과 자동화 솔루션을 제공하며 AI 플랫폼 생태계를 확대하고 있다.

케이트 존슨 루멘 테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 "AI를 실제 운영에 접목함으로써 기업이 일하는 방식과 경쟁 구조, 성장 전략 전반을 새롭게 정의할 수 있다"고 말했다.