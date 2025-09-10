[현장] "팔란티어 대체한다"…비아이매트릭스 의사결정 AI '트리니티' 첫 공개

"트리니티(TRINITY)는 미국 팔란티어에 대응할 수 있는 국내 대안으로 성장할 것입니다."

비아이매트릭스가 온톨로지 기반 의사결정 지원 에이전틱 인공지능)AI 플랫폼 '트리니티'를 공개하며 이같이 포부를 밝혔다.

이번 출시를 통해 국내 기업들이 합리적인 비용으로 글로벌 수준의 AI 의사결정 환경을 구축할 수 있도록 지원하고 팔란티어에 버금가는 한국형 대안을 제시하겠다는 의지도 드러냈다.

트리니티 기자간담회에서 발표 중인 배영근 비아이매트릭스 대표(이미지=비아이매트릭스)

배영근 비아이매트릭스 대표는 10일 서울 중구 더플라자 호텔에서 개최한 기자간담회를 통해 트리니티를 공개하며 "기업 의사결정의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 강조했다.

배 대표는 "트리니티는 20년 동안 쌓아온 비즈니스 인텔리전스(BI)와 인공지능(AI), 그리고 최신 협업 인텔리전스(CI) 기술을 결합해 완성한 집약체"라며 "삼위일체라는 이름처럼 세 가지 지능을 하나로 통합했다"고 소개했다.

이어 "우리가 추구하는 것은 단순한 도구가 아니라 의사결정의 파트너"라며 "기업이 데이터를 통해 스스로 문제를 정의하고, 답을 찾고, 실행까지 이어갈 수 있도록 돕는 것이 트리니티의 핵심"이라고 강조했다.

비아이매트릭스는 트리니티의 출시가 기업 데이터 활용의 패러다임을 바꾸는 계기가 될 것이라고 소개했다. 단순한 데이터 분석을 넘어 맥락과 의미를 이해하고, 추론을 통해 실행 가능한 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 플랫폼이 때문이라는 설명이다.

최근 산업통상자원부 조사에 따르면 전국 685개 기업 중 37.1%가 이미 AI를 도입해 활용 중이다. 주요 성과로는 생산성 향상(33.6%), 운영비 절감(26.0%), 의사결정의 속도·정확도 개선(22.1%)이 꼽힌다. 하지만 지금까지의 AI 활용은 데이터 분석이나 반복 작업 자동화 수준에 머무른 경우가 많았다.

배 대표는 "기업 현장에서는 단순히 데이터를 보여주는 것만으로는 부족해 이제는 데이터를 통해 원인을 파악하고 실행 가능한 해답을 제시하는 AI가 필요하다"며 "트리니티가 바로 그 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

비아이매트릭스가 강조하는 트리니티의 차별점은 온톨로지 기술이다. 온톨로지는 데이터의 개체·속성·관계를 지식 구조로 표현해, 컴퓨터가 '데이터의 의미'와 맥락을 이해할 수 있도록 하는 체계적인 지식 표현 방식이다.

예를 들어 '재고가 많다'는 현상을 단순히 기록하는 수준을 넘어 공급망(SCM) 전체 흐름 속에서 왜 특정 재고가 장기적으로 쌓이는지 어떤 부서·공정·환경 요인이 작용했는지를 분석할 수 있다. 이를 AI 에이전트가 활용하면 보고와 함께 문제의 원인과 해결책을 함께 제시하는 것이 가능하다.

AI 의사결정 플랫폼 트리니티 제품 이미지(이미지=비아이매트릭스)

배 대표는 "온톨로지를 통해 기업은 단순히 데이터를 관리하는 단계를 넘어 디지털 트윈으로 구현할 수 있다"며 "그 과정에서 AI 에이전트는 사람처럼 상황을 이해하고 계획을 세워 실행 가능한 결정을 내릴 수 있는 환경을 제공한다"고 설명했다.

비아이매트릭스가 강조한 트리니티의 강점은 '누구나 AI 에이전트를 만들 수 있다'는 점이다. 전문 지식이 없는 개발자라도 특정 업무에 맞는 AI 에이전트를 손쉽게 구축할 수 있으며, 대시보드나 API 형태로 바로 배포할 수 있다.

배 대표는 "개발자뿐 아니라 현업 사용자도 쉽게 AI 에이전트를 만들어 활용할 수 있다는 것이 트리니티의 장점입니다. 기업 전체가 데이터 기반 의사결정을 일상적으로 할 수 있는 환경을 제공하는 것이 우리의 목표입니다"라고 덧붙였다.

이렇게 만들어진 AI 에이전트는 데이터의 복잡한 맥락을 이해하고 빠르게 원인을 추적한다. 나아가 답변뿐 아니라 분석, 시각화, 보고, 실행 지원까지 이어진다. 기업 입장에서는 단순 보고서 작성 시간을 줄이는 수준이 아니라, 실제 의사결정 과정을 혁신하는 효과를 체감할 수 있다.

비아이매트릭스는 이미 국내 주요 대기업들과 함께 트리니티의 기술 검증(POC)을 진행하며 성능을 입증하고 있다고 밝혔다.

한 대기업의 경우 매년 약 7천 개의 프로젝트를 수행하면서, 담당자들이 매월 프로젝트별 이슈를 직접 찾아내고 정리해야 했다. 이 과정은 막대한 시간과 인력을 소모하는 비효율적 업무였다.

이를 해결하기 위해 트리니티를 도입 후 '금액·기간' 등 이슈 기준을 학습시킨 결과 플랫폼이 자동으로 프로젝트별 이슈를 선별하고 초과·차질 현황과 원인을 분석한 보고서를 제공했다. 덕분에 업무 소요 시간이 크게 줄었고, 담당자의 의사결정 효율성도 향상됐다.

이 밖에도 트리니티는 제조업에서 불량률 증가 원인을 규명하고 개선안을 제시하는 데 활용될 수 있고, 금융 분야에서는 이상 거래 탐지를 고도화할 수 있다. 인사(HR)에서는 특정 업무 요건에 맞는 인재 추천에, 유통·물류 분야에서는 공급망 최적화에 기여할 수 있다.

또한 최근 급성장하고 있는 팔란티어에 대응할 수 있는 국내형 서비스로 트리니티를 발전시키겠다는 포부도 드러냈다.

배영근 대표는 "트리니티는 미국 팔란티어처럼 글로벌 시장에서 인정받는 AI 플랫폼에 대응할 수 있는 국내 대안이 될 것"이라며 "국내 기업들이 합리적인 비용으로 글로벌 수준의 AI 의사결정 플랫폼을 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이와 함꼐 해외 시장에서도 수출을 본격화해 한국형 AI 플랫폼의 경쟁력을 입증하겠다고 추후 사업 계획도 제시했다.

더불어 "트리니티는 인공지능(AI), 비즈니스 인텔리전스(BI), 협업 인텔리전스(CI)를 아우르는 '삼위일체' 개념을 담았다"며 "단순한 업무 지원 도구를 제공하는 것이 아니라, 기업의 AI 전환(AX)을 가속화하는 전략적 파트너가 되겠다"고 포부를 밝혔다.