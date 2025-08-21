비아이매트릭스, 증권사까지 수주…금융권 전방위 확산

비아이매트릭스가 은행, 카드, 보험사에 이어 증권사까지 고객사로 확보하며 금융권 전반으로 영향력을 확대하고 있다.

비아이매트릭스는 국내 대표 증권사와 대규모 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 회사는 이번 수주가 단발성에 그치지 않고 추가 확대의 발판이 될 것으로 기대하고 있다.

실적 성장도 뚜렷하다. 비아이매트릭스는 2025년 상반기 누적 매출이 전년 동기 대비 약 20% 성장했다고 밝혔다. 국내 IT솔루션 업계가 경기 불확실성 속에서 전반적인 성장 정체를 겪고 있는 상황에서 이룬 성과라 의미가 크다.

전문가들도 데이터 활용 역량을 기업 생존의 핵심 요소로 강조하고 있다. 한 업계 관계자는 "기업 내부 데이터는 단순한 기록물이 아니라 미래를 좌우하는 핵심 자산"이라며 "비아이매트릭스는 이러한 수요를 빠르게 충족시키는 대표 기업"이라고 평가했다.

안정적인 재무 구조와 AI 기반 사업 다각화 전략도 성장세에 힘을 보태고 있다. 외국인 투자자 비중이 8%를 넘어선 것도 시장의 관심이 높아지고 있음을 보여준다. 비아이매트릭스는 금융 데이터 표준 솔루션 기업으로서 앞으로의 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.

회사 관계자는 "AUD 플랫폼은 고객사 데이터 분석과 경영 의사결정에 실질적인 기여를 하고 있다"며 "증권사 수주를 계기로 금융권 내 입지가 한층 강화될 것"이라고 말했다.