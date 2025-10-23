미켈롭 울트라, ‘2025 제네시스 챔피언십’ 단독 맥주 후원사로 참여

오비맥주의 미켈롭 울트라가 국내 최대 상금 규모의 국제 골프대회 ‘2025 제네시스 챔피언십’ 의 단독 공식 맥주 후원사로 참여한다.

23일 회사에 따르면 이번 대회는 총상금 400만 달러 규모로, 한국프로골프(KPGA)투어와 DP월드투어가 공동 주관하며 23일부터 26일까지 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 열린다.

미켈롭 울트라는 대회 기간 동안 VIP 라운지 공식 맥주 운영, 관람객 퍼팅 챌린지 이벤트, 단독 판매 부스 등을 마련해 골프 팬과 소비자들이 브랜드를 직접 체험할 수 있도록 했다.

(사진=오비맥주)

갤러리 플라자와 17번 홀 휴게 공간에 마련된 부스에서는 ‘89kcal의 가벼운 칼로리’ 콘셉트를 살린 이벤트가 진행된다. 관람객은 ‘8.9m 퍼팅 챌린지’ 와 ‘8.9초 스톱워치 게임’ 등에 참여할 수 있으며, 참가자에게는 캐디백 항공 커버, 보냉백, 우산 등 미켈롭 울트라 브랜드 굿즈가 증정된다.

미켈롭 울트라는 89kcal의 저칼로리와 제로 슈거가 특징으로, 최근 미국 내 맥주 판매 1위 브랜드로 등극했다. 병 입구에는 스크루 캡(Screw Cap) 을 적용한 알루미늄 병 패키지를 사용해, 골프 라운드나 야외활동 중에도 간편하게 마실 수 있도록 했다.

미켈롭 울트라 브랜드 매니저는 “PGA 공식 맥주이자 ‘골프장 맥주’로 사랑받는 미켈롭 울트라가 국내외 정상급 선수들이 참가하는 제네시스 챔피언십의 단독 맥주 브랜드로 함께하게 됐다”며 “앞으로도 골프와 스포츠 마케팅을 통해 ‘가볍고 활동적인’ 브랜드 이미지를 강화해 나가겠다”고 말했다.

관련기사

한편, 미켈롭 울트라는 ‘건강하고 활동적인 라이프스타일’ 을 핵심 가치로 삼아 골프를 비롯한 스포츠 마케팅을 활발히 전개 중이다.최근에는 PGA 투어와의 파트너십을 2030년까지 연장했으며, 세계 정상급 골퍼 고진영 프로를 브랜드 앰버서더로 발탁해 다양한 골프 관련 캠페인을 이어가고 있다.

국내에서도 캠페인을 통해 국내 골프 팬들에게 해외 주요 대회를 직접 관람할 기회를 제공하는 등 입지를 강화하고 있다.