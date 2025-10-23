빗썸, ‘법인 고객 전용 가상자산 컨퍼런스’ 개최

가상자산 거래소 빗썸이 법인 고객을 위한 대규모 컨퍼런스 ‘빗썸 비즈 컨퍼런스 2025’를 오는 30일 개최한다고 23일 밝혔다.

국내 가상자산 업계에서 법인 고객을 대상으로 한 단독 컨퍼런스는 이번이 처음이다.

이번 행사는 2025년 4분기로 예상되는 법인 가상자산 시장의 개방에 맞춰 기획됐다. 빗썸은 주요 기업과 전문 투자 법인을 대상으로 자사의 법인 특화 서비스를 소개하고, 맞춤형 투자 전략을 자문하는 등 신규 법인 고객 유치를 본격화할 계획이다.

빗썸 BI.

행사는 10월 30일 저녁 6시, 서울 JW 메리어트 호텔 그랜드볼룸에서 열린다. 주요 대기업, 회계·법무법인, 전문 투자 법인 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이며, 사전 등록자에 한해 입장이 가능하다.

관련기사

이날 행사는 이재원 빗썸 대표이사의 개회사로 시작해, 빗썸의 법인 고객 대상 서비스 소개, 가상자산 회계 처리 관련 지침과 실제 적용 사례, 스테이블코인 활용 전략 등 다양한 주제로 업계 전문가들이 강연을 진행한다. 이후에는 질의응답 및 네트워킹 시간도 마련된다.

김영훈 빗썸 고객전략총괄은 “이번 컨퍼런스는 법인 고객들이 실제로 필요로 하는 시장 정보와 실질적 투자 전략을 제공하는 자리”라며, “차별화된 서비스와 전문성을 바탕으로 법인 시장의 건전한 정착을 이끄는 최적의 파트너가 되겠다”고 말했다.