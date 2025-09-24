KBW 2025 자리한 '빗썸 라운지', 18개 재단 한 자리에

지난 23일부터 24일까지 그랜드워커힐 서울에서 진행되는 블록체인 컨퍼런스 '코리안 블록체인 위크 2025'(KBW 2025)에 빗썸이 존재감을 드러냈다.

이번 행사를 공동 주최한 빗썸은 KBW 2025 현장에 빗썸 라운지를 내고 현장을 찾은 관람객의 이목을 집중시켰다. 빗썸은 지난해에도 영화관을 테마로 한 부스를 내며 현장 분위기를 이끈 바 있다.

올해 빗썸 라운지에는 트론, 앱토스, 쑨, 페이커인, 알트레이어 등 18개 재단 부스가 한 자리에 모였다.

KBW 2025 빗썸 라운지

각 재단은 에어드롭, 한정판 굿즈 제공 등 비롯한 다양한 이벤트를 펼쳤으며, 이를 찾은 관람객 발걸음이 이어지며 빗썸 라운지는 KBW 2025 기간 내내 인파로 가득했다.

또한 빗썸은 라운지를 찾은 이들을 대상으로 이벤트를 진행하고 비트코인 모양을 형상화 한 비트코인빵을 제공해 눈길을 끌었다.

한편 이재원 빗썸 대표는 지난 23일 진행된 KBW 2025 개막식에서 "빗썸은 공동 주최사로서 단순한 거래소 역할을 넘어 글로벌 리더와 정책결정자, 전문가 그룹을 연결하는 블록체인 생태계 플랫폼의 역할을 다하겠다"라고 말했다.