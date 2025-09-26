빗썸, 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리' 단독 메인 타이틀 스폰서 참여

'빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리', 10월 18일부터 이틀간 진행

디지털경제입력 :2025/09/26 15:45

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

빗썸이 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리'의 단독 메인 타이틀 스폰서로 참여한다고 26일 밝혔다.

이번 페스티벌은 오는 10월 18일~19일 양일간 인천 파라다이스시티에서 열리며, 공식 명칭은 '빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리'로 진행된다.

'빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리'는 가수 지드래곤과 태연이 헤드라이너로 참여하며, K팝, 인디, 힙합, 트로트 등 장르를 넘나드는 다채로운 아티스트 라인업으로 구성됐다. ‘음악을 사랑하는 모든 사람들을 위한 페스티벌’을 슬로건으로 내세운 이번 페스티벌은 다양한 장르를 대표하는 아티스트들이 대거 출연한다.

관련기사

빗썸, 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리' 단독 메인 타이틀 스폰서 참여

빗썸은 관람객이 참여하면 자연스럽게 기부로 연결되는 연말 기부 캠페인을 페스티벌에서 진행하며, 동시에 다양한 현장 이벤트를 통해 관람객들이 축제를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

빗썸 관계자는 “이번 페스티벌은 단순한 공연을 넘어 참여형 기부 캠페인까지 포함된 특별한 자리"라며 "빗썸은 앞으로도 고객 성원에 보답하며 다양한 문화와 사회적 가치를 함께 만들어가는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
빗썸

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'양자이득' 어디까지 왔나…전문가 5인에 듣는다

배터리 공급망 없이 에너지 안보도 없다…"탈중국이 관건"

"미래의 흑백요리사 누구?"…익산 달군 'NS푸드페스타' 가보니

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

ZDNet Power Center