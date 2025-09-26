빗썸, 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리' 단독 메인 타이틀 스폰서 참여

빗썸이 뮤직 페스티벌 '매들리 메들리'의 단독 메인 타이틀 스폰서로 참여한다고 26일 밝혔다.

이번 페스티벌은 오는 10월 18일~19일 양일간 인천 파라다이스시티에서 열리며, 공식 명칭은 '빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리'로 진행된다.

'빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리'는 가수 지드래곤과 태연이 헤드라이너로 참여하며, K팝, 인디, 힙합, 트로트 등 장르를 넘나드는 다채로운 아티스트 라인업으로 구성됐다. ‘음악을 사랑하는 모든 사람들을 위한 페스티벌’을 슬로건으로 내세운 이번 페스티벌은 다양한 장르를 대표하는 아티스트들이 대거 출연한다.

빗썸은 관람객이 참여하면 자연스럽게 기부로 연결되는 연말 기부 캠페인을 페스티벌에서 진행하며, 동시에 다양한 현장 이벤트를 통해 관람객들이 축제를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

빗썸 관계자는 “이번 페스티벌은 단순한 공연을 넘어 참여형 기부 캠페인까지 포함된 특별한 자리"라며 "빗썸은 앞으로도 고객 성원에 보답하며 다양한 문화와 사회적 가치를 함께 만들어가는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.