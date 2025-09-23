DAXA, 자율규제 위반으로 빗썸에 경고 조치

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 빗썸을 대상으로 자율규제 위반 사항을 확인하고 경고 조치를 내렸다.

DAXA는 23일 공지를 통해 빗썸이 지난 9월 5일부터 현재까지 ‘가상자산사업자 신용공여 업무 가이드라인’의 범위 및 한도 관련 조항을 위반했다고 밝혔다. 이에 따라 협의체는 주식회사 빗썸에 대해 공식 경고를 내리고, 위반 사실 및 이용자 안내 문구를 홈페이지에 게시했다.

이번 위반 사례는 빗썸이 운영하는 코인 대여 서비스 ‘코인대여(렌딩플러스)’가 가이드라인상의 이용자 보호 기준을 준수하지 않았다는 점이 문제가 됐다. DAXA는 금융위원회·금융감독원과 함께 마련한 가이드라인을 위반한 서비스임을 명시하며 이용자들에게 각별한 주의를 당부했다.

또한 DAXA는 “조속히 시정하지 않을 경우, 추가 논의를 통해 제재 내용이 조정될 수 있다”며 “향후 이용자 보호를 위해 자율규제안을 성실히 준수할 것”을 촉구했다.

이번 조치는 가상자산 거래소 자율규제의 실효성을 강조하는 동시에, 업계 전반에 대한 경각심을 불러일으킬 것으로 보인다.