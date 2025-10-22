국힘 김승수 의원 "국립중앙박물관 유료화 검토 필요"

국민의힘 김승수 의원이 22일 열린 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 “국립중앙박물관의 무료 입장은 시대적 여건에 맞지 않는다”며 유료화 필요성을 제기했다.

김 의원은 “국립중앙박물관의 연간 운영 예산이 800억원을 넘지만 세입은 23억원에 불과하다”며 “입장료를 무료로 유지하는 것이 과연 합리적인지 다시 생각해봐야 한다”고 지적했다.

그는 “성인 2천원, 청소년 1천원만 받아도 관람객 500만 명 기준으로 최대 100억 원의 수익이 발생한다”며 “공공기관이라 하더라도 수익자 부담 원칙을 일부 반영해야 급증하는 수요에 대응할 수 있다”고 말했다.

국민의힘 김승수 의원

또한 김승수 의원은 외국인 대상 서비스 미비 문제를 언급했다.

김 의원은 “외국인 방문객을 위한 다국어 오디오 서비스나 스피커 안내 시스템이 여전히 미흡하다”며 “K컬처의 대표 기관이라면 외국인 접근성을 높이는 개선이 필요하다”고 강조했다.

그는 이어 박물관 상품(뮷즈) 운영 실태도 지적했다. “뮷즈 상품 판매액이 올해 200억원을 넘어섰지만 그 수익을 박물관이 자체적으로 활용하지 못하고 있다”며 “좋은 상품을 기획하고 디자인하는 인력들이 적절한 보상을 받지 못하는 구조는 개선돼야 한다”고 말했다.

이에 대해 유홍준 국립중앙박물관장은 “현재 일부 인센티브를 지급할 수 있는 여건을 확보했다”며 “앞으로 인력 보상과 수익 환류 체계를 더욱 확대하겠다”고 답했다.

또한 뮷즈가 일부 기업을 상대로 물량이 수천개가 한번에 납품되는 등 일반 국민보다 우선 공급된 사례가 있다는 지적도 이어졌다.

김승수 의원은 “하루 생산량이 몇백 개 수준인데 특정 기관이 선점하는 것은 불공정하다”며 “일반 시민이 예약 순서대로 접근할 수 있도록 관리해야 한다”고 강조했다.

유홍준 국립중앙박물관장

유 관장은 이에 “그 사례는 특수한 예외였으며 원칙적으로 예약 순서대로 공급하고 있다”고 해명했다.

마지막으로 김 의원은 “국외 소장품 조사와 교류 사업을 확대하려면 예산과 인력 보강이 필수”라며 “한국 유물을 발굴하고 해외 박물관과의 협력을 강화하기 위한 체계를 마련해야 한다”고 말했다.

유 관장은 “관련 예산과 인력 보강을 위해 문체부와 적극 협의하겠다”고 답했다.