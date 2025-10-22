유홍준 국립중앙박물관장 "국립중앙박물관 관람객 500만명 돌파…세계 5위 규모 성장”

“올해 국립중앙박물관은 연간 관람객 500만명을 돌파했습니다. 경주·부여·공주 등 지방 소속 박물관 관람객 600만명을 합치면 프로축구 관중 수를 훨씬 상회하고 프로야구 연간 관중 1천만명에 맞먹는 수준입니다.”

유홍준 국립중앙박물관장은 22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 이같이 밝히며, 국립중앙박물관이 “우리 역사와 문화의 심장으로서 약 250만점의 문화유산을 보전·관리하며 국민에게 한국 문화의 진수를 전하고 있다”고 말했다.

유 관장은 “박물관을 찾는 연간 20여만 명의 외국인 관람객에게도 K컬처의 뿌리인 한국 전통문화의 아름다움을 보여주고 있다”며 “광복 80주년을 맞아 이순신과 손기정의 삶을 조명한 특별전을 통해 평화와 국난 극복의 의미를 되새겼다”고 강조했다.

2025 문체위 국정감사에서 증인선서 중인 유홍준 관장.

국립중앙박물관은 올해 용산 이전 20주년을 맞아 ‘새로운 나라 조선의 미술’ 특별전을 선보이고 이를 기념한 학술행사와 함께 박물관의 미래 비전도 제시했다. 유 관장은 “5년간의 준비 끝에 오는 10월 28일 보존과학센터를 개관한다”며 “인공지능 등 첨단 기술을 활용해 문화유산을 보다 과학적으로 관리할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이어 “어린이 박물관은 교육 수요에 비해 공간이 협소해 2029년까지 확장 이전할 예정이다. 전국 박물관과 미술관의 학예 인력들이 역량을 키울 수 있도록 전문 교육도 확대하겠다”라고 덧붙였다.

‘K뮤지엄’ 전환을 목표로 국제 협력에도 박차를 가하고 있다는 내용도 눈길을 끌었다.

유홍준 관장은 “우리 문화유산은 K컬처의 원천 자산”이라며 “중장기 융합연구와 다각적 해석을 통해 창조적인 K콘텐츠를 발굴하겠다”고 말했다.

유홍준 국립중앙박물관장

또한 유네스코 세계유산 자문기구의 디지털 헤리티지 국제협력단체인 ‘시파 서울 심포지엄’을 성공적으로 개최해 글로벌 네트워크를 구축했으며 K뮤지엄 디지털 자산의 글로벌 정착 기반을 마련했다고 설명했다.

올해 오세아니아 문화 특별전과 한일 국교정상화 60주년 기념전을 잇따라 개최한 국립중앙박물관은 오는 11월에는 이슬람실을 신설하고 서양미술 특별전도 연다. 해외에서는 미국 덴버박물관과 독일 드레스덴박물관 특별전을 통해 한국 문화유산의 정수를 선보인 바 있다.

관련기사

유 관장은 “11월에는 고(故) 이건희 회장 소장품 국외 순회전이 개막한다”며 “40여 년 만에 주요 3개 해외 박물관에서 열리는 대규모 한국미술 특별전으로 문화외교 사절 역할을 하겠다”라고 설명했다.

마지막으로 유홍준 관장은 “10개국 23개 기관의 국외 박물관 한국실을 전략적으로 지원해 K컬처 확산과 해외 수요에 부응하고 국가 대표 박물관으로서 시대와 국민의 기대에 부응하겠다”고 말했다.