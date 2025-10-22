국힘 정연욱 의원 "국립중앙박물관 관람객 외국인 비중 4%…글로벌 경쟁력 과대평가”

국민의힘 정연욱 의원은 22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 “국립중앙박물관이 세계 5대 박물관으로 평가받고 있지만 외국인 관람 비중이 4%에 불과하다”며 “글로벌 경쟁력을 과대평가하고 있다”고 비판했다.

정 의원은 “2025년 10월 21일 기준 누적 관람객은 510만 명이지만, 외국인은 1만9천52명으로 4%도 되지 않는다”며 “정부가 K컬처 300조원, 외래 관광객 3000만 명 시대를 강조하고 있는 상황에서 이 수치는 박물관의 국제적 위상과 맞지 않는다”고 지적했다.

그는 “루브르나 메트로폴리탄 박물관 같은 해외 주요 박물관은 외국인 비중이 훨씬 높다”며 “국립중앙박물관이 진정한 세계적 기관으로 자리매김하려면 내국인 중심 구조를 바꿔야 한다”고 강조했다.

국민의힘 정연욱 의원

이에 대해 유홍준 국립중앙박물관장은 “국립중앙박물관은 국내 젊은 세대의 방문이 많아 한국 문화 향유 수준이 높다는 점에서 의미가 있다”며 “외국인 관람객 통계가 실제보다 낮게 잡히는 부분이 있어 보완이 필요하다”고 답했다.

정 의원은 “내국인 관람객 증가가 물론 의미 있지만 외국인 비중이 낮다면 ‘세계 5대 박물관’이라는 평가가 자화자찬에 그칠 수 있다”며 “K컬처를 통한 관광객 확대 전략에 부합하도록 국립박물관의 역할을 재정립해야 한다”고 강조했다.

관련기사

이어서 “지금의 500만 명 돌파는 출발점일 뿐이며, 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 외국인 유입 구조를 근본적으로 개선해야 한다”고 말하고 “자칫하면 속빈 강정으로 전락할 수 있다”고 덧붙였다.

유 관장은 “정부의 외래 관광객 확대 정책에 맞춰 외국인 접근성을 높이고 전시 콘텐츠의 다국어화, 홍보 강화 등을 추진하겠다”고 답했다.