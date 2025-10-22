민주당 민형배 의원 "국립중앙박물관, 행정 중심 구조로는 지속 가능성 담보 어려워"

더불어민주당 민형배 의원은 22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 “국립중앙박물관이 우리 역사와 문화의 심장이라지만 그 심장이 과연 건강하게 뛰고 있는지 점검이 필요하다”고 지적했다.

민 의원은 유홍준 관장이 업무보고에서 국립중앙박물관을 우리 역사와 문화의 심장이라 표현한 점을 거론하며 “지금은 잘 뛰고 있는 것처럼 보이지만, 이 상태가 얼마나 오래 지속될 수 있을지는 의문”이라고 말했다.

이어 “박물관의 학예직 비중이 전체 직원의 약 34~36%로 OECD 평균 65%의 절반 수준에 불과하다”며 “행정 중심 구조로는 박물관의 전문성과 지속 가능성을 담보하기 어렵다”고 비판했다.

더불어민주당 민형배 의원

그는 또 “메트로폴리탄 미술관은 지난 4년간 3천269억 원을 유물 수집에 썼지만, 국립중앙박물관은 이와 비교할 만한 투자를 하지 못했다”며 “우리의 역사와 문화를 대표하는 기관이 제 역할을 다하고 있는지, 심장이 제대로 피를 공급하고 있는지 의문”이라고 지적했다.

민 의원은 특히 “간송미술관의 유물 경매 당시 박물관이 제때 응찰하지 못한 사례는 상징적”이라며 “그 결과 해당 유물의 가치가 급락하고 뒤늦게 회수하게 된 것은, 제도적 대응 역량의 한계를 보여준다”고 비판했다.

그는 이어 “문화유산 향유의 지역 간 불균형도 여전히 심각하다”며 “K컬처 전성시대에 걸맞은 문화유산 접근성과 가치 확산이 제대로 이뤄지고 있는지 성찰해야 한다”고 말했다.

유홍준 국립중앙박물관장

민 의원은 “지금이 K컬처의 정점이라는 인식이 많지만, 이 흐름이 지속가능하려면 구조적 문제를 해결해야 한다”며 “국립중앙박물관이 중심이 되어 문체부와 함께 인력 구조 개선, 예산 확충, 지역 불균형 완화 등 실질적 대안을 마련해야 한다”고 강조했다.

그는 “내부 구조의 한계와 지역 격차 문제는 박물관의 동력을 떨어뜨릴 수 있다”며 “국립중앙박물관이 ‘심장’으로서의 기능을 오래 유지하려면 진지한 논의와 근본적인 대책이 필요하다”고 당부했다.