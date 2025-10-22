구현모 전 KT 대표 "CEO 연임 도전에 尹대통령실이 화 냈다"

구현모 전 KT 대표가 21일 국회 국정감사에서 지난 2022년 회사 대표직 연임 과정에서 윤석열 정부의 사퇴 압박을 직접 폭로했다. 차기 대표이사 선임 과정에서 대통령실의 압박에 따라 후보에서 사퇴하게 됐다는 것이다.

구 전 대표는 “저는 KT 정관에 따라 연임에 도전했다. 기존 프로세스에 따라 했는데 당시 대통령실에서 엄청 화를 냈다는 이야기가 있었다”고 말했다.

이어, “그래서 이사회에서 다른 후보도 검토하자는 얘기가 나왔고, 다시 대표이사 후보로 선정됐지만 그날 국민연금 서원주 기금운용본부장이 이례적으로 반대 보도자료를 냈다”고 밝혔다.

국민연금 측에서는 이를 부인했다. 직접 언급된 서원주 본부장은 “기자의 질의에 원론적으로 대답했을 뿐”이라며 발뺌했다. 김태현 국민연금 이사장은 “소유분산기업 대표자 선임인 만큼 문제를 제기한 것”이라고 주장했다.

관련기사

구 전 대표는 특히 “당시 이관섭 정책기획수석이 아는 사람을 통해 (CEO 후보에서) ‘사퇴했으면 좋겠다’는 말을 전해왔다”며 “돌이켜보면 절차의 문제가 아니라 개인을 문제 삼은 것으로 생각한다”고 했다.

구 전 대표에 이어 CEO 후보에 오른 윤경림 전 KT 사장도 “대표 후보로 선정된 직후 시민단체 고발과 검찰 수사가 잇따랐다”며 “지인들이 ‘용산 분위기가 안 좋으니 그만두라’고 권유했고, 이를 종합적으로 고려해 사퇴했다”고 밝혔다.