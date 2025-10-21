맘스터치, 전라 지역 첫 직영 ‘전주효자DI점’ 열어…세 번째 드라이브 상권 매장

맘스터치가 전라 지역 첫 직영 매장이자 세 번째 드라이브 상권 매장인 ‘맘스터치 LAB 전주효자DI점’을 열었다.

21일 맘스터치에 따르면 전주효자DI점은 ‘드라이브 인(Drive-In)’ 콘셉트를 적용한 DI 매장으로, 지난해 10월 안양 석수역 DT점, 올해 6월 제주 오라이동 DT점에 이어 세 번째 드라이브 상권 매장이다.

이번 매장은 대학가·주거지·업무지구가 혼합된 지역에 위치해 출퇴근 직장인과 주말 나들이객 등 다양한 고객층을 확보할 수 있다. 주요 간선도로와 인접하고 넓은 주차 공간을 갖춰 차량 접근성도 높다.

전주효자DI점 전경. (사진=맘스터치)

전주효자DI점은 버거·치킨·피자를 함께 제공하는 ‘QSR(Quick Service Restaurant) 플랫폼형’ 매장으로 운영된다. 대표 메뉴인 ‘싸이버거’와 ‘핫치즈빅싸이순살’, ‘바삭 옥수수 통새우 피자’ 등 다양한 메뉴를 차량 내에서도 편하게 즐길 수 있도록 조각 피자 라인업을 구성했다.

외관은 브랜드 컬러를 강조하되 빛이 투과되는 소재를 사용해 낮과 밤의 분위기를 달리했으며, 내부는 약 80석 규모로 1인석부터 4인석까지 다양한 좌석을 마련했다.

맘스터치는 지난해부터 강남·명동·광화문 등 주요 상권에 전략 직영점을 열고, 드라이브 스루(DT)와 드라이브 인(DI) 매장 확대에 속도를 내고 있다. 회사는 올해 안에 수도권과 강원권을 중심으로 추가 매장을 열고, 향후 미진출 드라이브 상권으로 출점을 확대할 계획이다.

맘스터치 관계자는 “전주효자DI점은 지방권에서 처음으로 선보이는 ‘드라이브 인’ 매장으로, 차 안에서 버거·치킨·피자를 모두 즐길 수 있는 QSR 플랫폼 경쟁력을 보여줄 것”이라며 “차량 이동이 많은 지역을 중심으로 드라이브 상권 내 고객 접점을 넓혀 나가겠다”고 말했다.