맘스터치, 원자재 가격 급등에도 공급가 동결…가맹점 지원에 66억 부담

맘스터치가 글로벌 계육 원가 급등에도 불구하고 가맹점 부담을 줄이기 위해 연말까지 인상분 전액을 본사가 부담한다고 4일 밝혔다. 회사가 부담하는 규모는 총 66억원으로 지난해 영업이익(약 730억 원)의 9%에 해당한다.

맘스터치는 지난 5월 브라질 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생으로 계육 시세가 15% 이상 올랐으나, 가맹점 공급가와 소비자 판매가를 모두 동결했다. 본사는 타 지역 물량을 확보해 수급 차질을 막는 한편, 인상분 전액을 직접 감내하기로 했다.

같은 시기 발생한 SPC삼립 시화공장 사고로 버거 번 공급이 차질을 빚었을 때도 직영점 물량을 줄여 가맹점에 우선 공급했다. 냉동 번을 대체 조달했으나, 기존보다 1.3배 비싼 비용과 추가 물류비 약 4천만원을 본사가 모두 부담했다.

맘스터치 목동점 매장 외관.(사진=맘스터치)

맘스터치는 원재료 수급 불안에 대응하기 위해 신제품 출시에도 속도를 냈다. 통가슴살 패티를 활용한 ‘WOW스모크디럭스버거’, 치킨 라인업을 확대한 ‘와우순살’ 시리즈 등을 선보여 매출 하락을 방어했다.

관련기사

이 같은 대응에 가맹점주 협의회도 감사 입장을 냈다. 협의회는 “원가 인상분 부담, 대체 번 차액, 현장 지원까지 본사가 책임졌다”며 “가맹본부의 상생 의지가 확인됐다”고 평가했다.

맘스터치 관계자는 “계육 원가 인상분 66억 원 전액 부담은 어려운 결정이었지만, 가맹점의 안정적 운영이 곧 본사의 성장이라는 판단 때문”이라며 “앞으로도 가맹점과의 상생을 최우선 가치로 두겠다”고 말했다.