국가유산청, 23일 전주서 '2025 무형유산축전' 개막

국가유산청 국립무형유산원(원장 박판용)은 무형유산 종합축제 '2025 무형유산축전, 화락연희'를 개최한다고 15일 밝혔다.

오는 23일부터 26일까지 전북 전주시에 위치한 국립무형유산원에서 진행되는 이번 축전은 전통과 현대를 아우르는 다채로운 공연, 전시, 체험 프로그램으로 구성된다.

개막공연에서는 김덕수 명인의 사물놀이와 함께, 탄생 100주년을 맞은 故 조공례 명인(국가무형유산 남도들노래 보유자)의 모습을 AI로 복원해 제자들과 함께 무대에 서는 '명인오마주' 공연이 펼쳐진다. 이후에도 이춘희 보유자와 이희문 이수자의 협업 무대, 이생강, 김일구, 김영자 등 명인들이 함께하는 '명인전 명인명창시나위' 등 여러 공연이 이어진다.

2024년 무형유산축전.

전시 프로그램으로는 국가무형유산 기능분야 전승자 102명의 작품 233점을 선보이는 '제53회 보유자작품전'이 열린다. 또한, 영화 '왕의 남자' 상영과 권원태 줄타기 명인의 협연을 볼 수 있는 필름콘서트, '무형유산 영상제' 등도 진행된다.

이 외에도 윷놀이, 투호 등 '민속놀이터'와 공예품을 만들어보는 '열린공방', 지역 특화 먹거리와 각국의 차·술 문화를 체험하는 '팔도흥마켓 & 전통미식한마당' 등 온 가족이 즐길 수 있는 체험 행사가 마련된다.

국립무형유산원은 이번 축전에 우즈베키스탄, 카자흐스탄 거주 고려인 초청 공연과 싱가포르 '극장 에스폴라네이드' 관계자 방문 등 국제 교류 협력도 함께 진행될 예정이라고 밝혔다. 축전은 누구나 참여 가능하며, 자세한 정보는 국립무형유산원 누리집 등에서 확인할 수 있다.