국가유산청, 지역아동센터 아동과 함께 위토답 추수 행사 개최

국가유산청 궁능유적본부 세종대왕유적관리소(소장 곽수철)는 세종대왕릉 위토답에서 지역아동센터 아동을 대상으로 추수 체험행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

오는 15일 오후 3시 경기 여주시에 위치한 세종대왕릉 위토답에서 진행되는 이번 행사는 지역아동센터 아동들에게 문화유산 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 참가자들은 세종대왕릉 위토답에서 직접 벼를 수확하며 전통 농사 과정을 체험하게 된다.

추수 체험 외에도 전통 농기구 '홀태'를 이용한 탈곡 체험, 떡메치기, 전통 민속놀이 등 다채로운 프로그램이 함께 진행될 예정이다.

지난해 진행된 세종대왕릉 위토답 추수 체험.

세종대왕유적관리소는 이날 수확한 쌀(세종미)을 오는 11월경 참가 아동들에게 전달해 체험의 성취감과 즐거움을 다시 한번 느낄 수 있도록 할 계획이다.

세종대왕유적관리소 측은 "앞으로도 위토답의 가치와 의미를 알리고, 다양한 계층의 국민이 함께 국가유산을 향유할 수 있도록 관련 체험 프로그램을 지속적으로 운영하는 적극행정을 이어갈 것"이라고 밝혔다.