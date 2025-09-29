국가유산청 궁능유적본주, 조선왕릉 숲길 9개소 개방

국가유산청 궁능유적본부(본부장 이재필)는 가을 정취가 깊어지는 시기를 맞아 조선왕릉 숲길 9개소를 개방한다고 29일 밝혔다.

궁능유적본부는 2019년부터 봄·가을철 기간을 정하여 조선왕릉 숲길을 일반에 공개해 왔으며, 관람객이 안전하게 숲길을 걸으며 조선왕릉의 가치를 느낄 수 있도록 숲길 정비를 꾸준히 실시하고 있다.

이번에 개방하는 조선왕릉 숲길은 ▲구리 동구릉 ‘휘릉~원릉 및 경릉~자연학습장 숲길’ ▲남양주 광릉 ‘복자기나무 숲길’ ▲남양주 사릉 ‘능침 뒤 소나무길’ ▲서울 태릉과 강릉 ‘태릉~강릉(어린이 마당’ ▲서울 의릉 ‘천장산~역사경관림 복원지’ ▲파주 장릉 ‘능침 북쪽 숲길’ ▲화성 융릉과 건릉 ‘융릉~건릉 숲길’ ▲파주 삼릉 ‘영릉~순릉 작은 연못 및 공릉 능침 북측 숲길’ ▲여주 영릉과 영릉 ‘영릉 외곽 숲길’까지 총 9개소로 전체 길이는 19.59km다. 개방 기간은 다음 달 1일부터 11월 30일까지다.

광릉 숲길.(제공=국가유산청)

특히 숲길 개방 시간은 해당 조선왕릉의 관람 시간과 같으며, 방문객은 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 더 자세한 사항은 각 조선왕릉 관리소에 문의하거나 국가유산청 누리집과 궁능유적본부 누리집에서 확인할 수 있다.

국가유산청 궁능유적본부는 “이번 숲길 개방을 통해 방문객들이 단풍으로 물든 숲길을 걸으며 조선왕릉의 역사적 의미와 더불어 치유와 휴식을 누릴 수 있기를 기대한다”고 전했다.