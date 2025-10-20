[ZD SW 투데이] 이노그리드, 숭실대와 첨단산업 인재양성 협력 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆이노그리드, 숭실대와 첨단산업 인재양성 협력

이노그리드가 숭실대학교와 첨단산업 분야 인재양성을 위해 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 주관하는 '첨단산업 인재양성 부트캠프' 사업의 일환으로 숭실대가 AI 분야 운영 대학으로 선정됨에 따라 추진됐다.

이노그리드는 사업의 주요 참여 기업으로서 학생들에게 다양한 전문지식 습득과 실무 중심의 실습 기회를 제공하고 첨단산업 현장에 즉시 투입 가능한 AI·클라우드 융합형 인재를 양성할 계획이다.

◆펀진, ADEX 2025 참가

펀진이 일산 킨텍스에서 개최된 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)'에 참가해 초거대 KWM을 선보였다. 전자기스펙트럼 정찰 시스템 'KWM-오셀롯'과 실시간 첩보 연동이 탑재돼 더 진화한 AI 참모 시스템 KWM을 중심으로 부스를 구성했다.

ADEX 2025 펀진 전시부스 (사진=펀진)

또 무인이동체 임무수행 플랫폼 'KWM-stA'와 차세대 군수자동화 시스템 'KWM-란자'도 새롭게 공개하며 국방 버티컬 AI 전문기업으로서의 역량을 선보였다.

◆오나인솔루션즈, 가트너 피어 인사이트 '고객의 선택' 선정

오나인솔루션즈가 2025 가트너 피어 인사이트 공급망 계획 솔루션 부문 '고객의 선택'으로 선정됐다. 오나인솔루션즈는 전반적 경험 및 사용자 관심도·채택률 항목에서 시장 평균 이상의 평가를 받은 유일한 SW 공급업체로 이름을 올렸다.

오나인솔루션즈는 특화 AI 에이전트와 자가 학습 모델을 도입해 플랫폼을 고도화했다. 이를 통해 기업이 반복적인 공급망 계획 업무를 자동화하고 리스크와 기회를 초기에 파악할 수 있도록 지원해왔다.

◆피처링, 인플루언서 마케팅 성공 사례 리포트 발간

피처링이 국내 인플루언서 마케팅 최신 동향과 주요 인사이트를 담은 '2025 인플루언서 마케팅 성공 사례 리포트'를 발간했다. 이번 리포트는 패션·식품·전자기기 등 다양한 산업군의 고객 사례를 바탕으로 솔루션의 데이터 활용 범위 확대와 효율적인 캠페인 기획을 지원하기 위해 제작됐다.

(사진=피처링)

피처링은 아시아 최대 규모 자체 소셜 데이터 엔진 '피처링 AI'를 기반으로 운영되는 올인원 인플루언서 마케팅 솔루션 피처링과 기업 맞춤형 소셜데이터 분석 플랫폼 피처링 엔터프라이즈를 1만6천여 개 기업에 제공하고 있다.

◆퓨어스토리지, 플래시블레이드 어레이 성과 공개

퓨어스토리지가 자사 통합 파일·오브젝트 스토리지 플랫폼 '플래시블레이드//E'가 단일 스토리지 어레이에서 3조 개 이상의 오브젝트 저장에 성공했다고 발표했다. 이번 성과는 실제 고객 데이터센터 환경에서 달성된 것으로, 오브젝트 수 기준 업계 최고 수준의 확장성을 입증했다.

플래시블레이드//E는 AI와 고성능 데이터 분석 환경에서의 지속적 성능과 안정성을 보장한다. 고객이 데이터 성장을 예측하거나 시스템을 복잡하게 재구성하지 않고도 확장 가능한 인프라를 구축할 수 있도록 지원한다.