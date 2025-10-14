[ZD SW 투데이] 트릴리온랩스, AWS '생성형 AI 액셀러레이터' 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆트릴리온랩스, AWS '생성형 AI 액셀러레이터' 선정

트릴리온랩스가 아마존웹서비스(AWS) '2025 생성형 AI 액셀러레이터' 프로그램에 선정됐다. 회사는 전 세계 2천여 개 기업 중 50대 1의 경쟁률을 뚫고 한국 거대언어모델(LLM) 스타트업으로는 유일하게 이름을 올렸다.

트릴리온랩스는 AWS 크레딧을 지원받고 미국 시애틀에서 8주간의 프로그램에 참여한다. 오는 12월 'AWS 리인벤트 2025'에서 자사 기술을 선보일 예정이다.

◆구름, CSAP 인증 획득

구름이 국가 공인 클라우드 보안 인증제도(CSAP)에서 서비스형 소프트웨어(SaaS) 표준등급 인증을 획득했다. 이번 인증으로 공공기관에 서비스를 직접 제공할 자격을 확보하며 시장 진출의 발판을 마련했다.

구름 CSAP 획득 (사진=구름)

구름은 이번 인증을 계기로 공공기관 대상 신규 사업 참여를 본격 확대할 방침이다. 장기적으로는 금융 및 의료 등 고도 보안이 필요한 산업군으로도 사업 확장을 추진한다.

◆디노티시아, 국회 회의록 AI 검색 '폴리큐' 베타 출시

디노티시아가 국회 회의록 AI 의미 검색 서비스 '폴리큐' 베타 버전을 공개했다. 폴리큐는 약 3만 건의 회의록 데이터를 바탕으로 사용자의 질문과 관련된 내용을 찾아 요약하고 원문 출처를 제시한다.

이 서비스는 자체 개발한 벡터 데이터베이스 '씨홀스'와 LLM을 기반으로 구축됐다. 디노티시아는 향후 지방 의회 회의록까지 검색 범위를 확대할 계획이다.

◆모레, 두바이 '자이텍스(GITEX) 글로벌 2025' 참가

모레가 두바이에서 열리는 'GITEX 글로벌 2025'에 참가한다. 모레는 이번 전시회에서 AMD 기반 분산 추론 시스템을 선보인다.

모레, GITEX 참가 (사진=모레)

모레의 AI 인프라 솔루션은 엔비디아, AMD 등 다양한 그래픽처리장치(GPU)와 완벽한 호환성을 제공한다. 또 자동화된 컴파일러 기술로 AI 모델 개발의 장벽을 낮췄다.

◆제1회 AI 신뢰성 해커톤 '트라이톤' 개막

AI 신뢰성 해커톤 '트라이톤' 1회 대회가 5개월간의 대장정을 시작했다. 전국 대학에서 45팀 192명이 참가해 AI 모델 개발 과정의 신뢰성 입증 활동을 수행하고 산출물을 평가받는다.

대회는 한국지능정보사회진흥원이 후원하며 참가팀은 'AI 허브' 데이터와 SK텔레콤의 LLM '에이닷엑스 4.0'을 활용한다. 상위 6팀은 상금과 함께 국내 AI 기업 인턴십 기회를 얻는다.

◆몬드리안에이아이, 'AI 자율제조 선도프로젝트' 우수사례 선정

몬드리안에이아이가 참여하는 AI 자율제조 선도프로젝트가 '제조 AX 얼라이언스'의 우수사례로 선정됐다. 이 과제는 AI 팩토리 분과의 대표 성과로 소개돼 현장 적용성과 확장 가능성을 인정받았다.

몬드리안 AI 우수사례 (사진=몬드리안)

해당 프로젝트는 신한다이아몬드공업이 주관하며 품질 검사 등 5개 공정에 AI를 단계적으로 적용하는 것이 목표다. 과제에는 몬드리안에이아이의 팩토리 스케일 AI 플랫폼 '몬플랜트' 솔루션이 활용됐다.

◆딥브레인AI, '글로벌 K-FAST 얼라이언스' 합류

관련기사

딥브레인AI가 과기정통부가 추진하는 '글로벌 K-FAST 얼라이언스'에 합류했다. 회사는 AI 더빙 기술을 제공해 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 현지화를 지원한다.

딥브레인AI의 AI 더빙 기술은 150개 이상 언어를 지원하며 지역별 억양과 발음 특성을 정교하게 반영한다. 풍부한 감정 표현이 가능한 음성 합성 기술로 시청 몰입감을 높인다.