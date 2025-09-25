[ZD SW 투데이] 에티버스, '대중소상생 아카데미' 운영기관 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆에티버스, '대중소상생 아카데미' 운영기관 선정

에티버스가 한국산업인력공단의 '대중소상생 아카데미' 지원사업 운영기관으로 선정됐다. 에티버스는 ICT 전문 교육기관 '에티버스러닝'을 통해 오는 4분기 360명 규모로 직무능력 개발을 지원한다.

교육 프로그램은 총 4개 과정, 12개 모듈로 구성되며 클라우드 AI 보안 전문 인재를 양성한다. 교육 수료생을 대상으로 시범 인증시험을 도입해 자체 기술인증서를 부여하고 기업자격 정부인정제에도 참여할 계획이다.

◆가비아, '클라우드 빅테크 2025'서 AI 혁신 전략 제시

가비아가 '제2회 클라우드 빅테크 2025'에 참가해 공공 분야 AI 혁신을 위한 기술 전략을 발표했다. 가비아는 데이터 관리부터 AI 운영 서비스 확산까지 겪는 비효율성에 대한 해법으로 '가비아 AI 플랫폼'을 제시했다.

가비아, AI 기반 혁신 전략 제시 (사진=가비아)

이 플랫폼은 데이터, 머신러닝, 언어모델 AI 에이전트 등 전 과정을 통합해 AI 운영 허브 역할을 한다. 가비아는 이번 발표로 단순 클라우드 서비스 제공자를 넘어 'AI-클라우드 중심 기업'으로 정체성을 강화했다.

◆앨리비, 국내 최초 'AI 계약 리뷰' 상용화 에이전트 출시

리걸AI 솔루션 앨리비를 운영하는 BHSN이 국내 최초로 'AI 계약 리뷰' 기능을 상용화한 '비즈니스 에이전트'를 선보였다. BHSN은 고객 수요를 반영해 기존 계약관리솔루션의 일부였던 AI 계약 리뷰 기능을 비즈니스 에이전트에 도입해 기업간거래(B2B) 기능을 확대했다.

AI 계약 리뷰는 계약서 핵심 조항 자동 요약과 문구 개선 방안 제안 및 다국어 지원 기능을 갖췄다. 이 기능은 법률 전문가들의 계약서 검토 시간을 67% 이상 단축시키는 효과가 검증됐으며 오는 11월 말까지 무료로 지원된다.

◆매스웍스, ETRI 직교형 레이다 신호 개발에 기술 지원

매스웍스는 한국전자통신연구원(ETRI)이 회사의 '매트랩'과 '시뮬링크'를 활용해 직교형 레이다 신호 송수신용 실시간 신호처리 모듈을 개발했다고 밝혔다. ETRI는 모델 기반 설계 방식을 도입해 알고리즘 설계부터 자동 코드 생성과 하드웨어 구현까지 진행했다.

ETRI 알고리즘 설계 (사진=매스웍스)

연구팀은 시뮬링크 모델에서 에이치디엘(HDL) 코드를 자동 생성하는 워크플로우를 선택했다. 이를 통해 기존 수동 방식 대비 HDL 코드 구현과 검증에 드는 시간과 노력을 약 50% 절감했다.

◆메이사, '대한민국 도시·지역혁신대상' 행안부 장관상 수상

메이사가 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 행정안전부 장관상을 수상했다. 이번 수상은 아이앤에스에이알(InSAR) 기반 지반 침하 관리 기술을 활용해 도시 안전·방재 분야 혁신 방안을 제시한 점을 높게 평가받았다.

메이사의 지반 침하 관리 솔루션은 위성 영상으로 지반 변위를 12일 주기로 정밀 모니터링하는 서비스다. 이 솔루션은 싱크홀이나 지반 균열 발생 가능성이 높은 위험 지역을 효율적으로 식별하고 관리할 수 있다.