[ZD SW 투데이] 이테크시스템, '제4인뱅' 소소뱅크 컨소시엄 합류 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆이테크시스템, '제4인뱅' 소소뱅크 컨소시엄 합류

이테크시스템이 제4인터넷전문은행(제4인뱅) 재추진을 위한 소소뱅크 컨소시엄에 대주주 운영사로 공식 합류한다. 이테크시스템은 소상공인연합회 등 60여개 단체가 참여하는 소소뱅크 컨소시엄에 투자의향서를 전달했다.

이테크시스템은 4천여 개 중소기업 파트너 네트워크와 풀스택 IT 솔루션 역량을 보유했다. 회사는 금융 IT 시스템 구축 경험과 에티버스그룹 관계사 시너지를 활용해 안정적인 디지털 금융 경험을 제공할 계획이다.

◆가비아-서울핀테크랩, 'AWS AI 서비스' 세미나 개최

가비아가 서울핀테크랩과 '아마존웹서비스(AWS) 파트너 네트워킹 : 개발 생산성 및 비용 최적화 전략' 세미나를 공동 개최했다. 이번 행사는 서울핀테크랩 입주·멤버·졸업 기업 등 핀테크 스타트업의 기술 경쟁력 제고를 위해 마련됐다.

가비아-서울핀테크랩 세미나 (사진=가비아)

세미나에서는 AWS의 생성형 AI 기반 통합개발환경 '키로'와 AI 어시스턴트 '아마존 Q' 활용 방안이 소개됐다. 가비아는 참가 기업에 아마존 Q 디벨로퍼 기술검증(PoC) 크레딧과 최대 1천만 원의 AWS 이용료를 지원했다.

◆스퀴즈비츠, 생성형 AI API '예터' 오픈 베타 출시

스퀴즈비츠가 생성형 AI 응용 프로그램 인터피에스(API) 서비스 '예터'를 출시했다. 예터는 AI를 경량화해 제공하는 API 서비스로 기존 글로벌 경쟁사 서비스 대비 속도는 약 2.5배 빠르고 비용은 최대 절반 수준이다.

예터는 독자 개발한 추론 엔진으로, 모델 경량화와 성능 최적화를 동시에 달성했고 그래픽처리장치(GPU), 신경망처리장치(NPU) 등 다양한 AI 반도체를 지원한다. 현재 텍스트 기반 이미지와 비디오 생성 기능을 제공하며 추후 언어 모델 기반 기능도 지원할 계획이다.

◆플리토-연세대, 기계번역 특별 강연으로 산학 교류 확대

플리토가 연세대학교 대학원 언어정보학협동과정과 협력해 기계번역 특강 내 특별 강연을 제공한다. 플리토는 올해 2학기 수업에서 총 2회에 걸쳐 글로벌 기계번역 산업 동향과 프로젝트 사례를 소개한다.

플리토, 연세대학교와 기계번역 특별 강연 (사진=플리토)

이번 협력은 기계번역 분야의 교육적 기여와 산학 협력 접점 마련을 목표로 한다. 플리토는 이번 강연을 계기로 향후 다양한 공동 연구개발과 산업 연계 가능성을 발굴할 전망이다.

◆다리소프트, 뉴욕시 교통국과 AI 도로 관리 협력

다리소프트가 미국 뉴욕시 교통국과 뉴랩이 공동 주관하는 AI 도로 관리 파일럿 프로그램에 선정됐다. 다리소프트는 '알아이에이에이에스(RiaaS)' 솔루션을 적용해 뉴욕 전역의 속도제한 표지판을 실시간 탐지하고 관리할 예정이다.

뉴욕시는 수작업 점검에 의존하던 기존 도로 관리 방식의 한계를 극복하고자 이번 프로젝트를 추진했다. 다리소프트는 차량 장착형 AI 도로 분석장치로 점검 비효율을 개선하고 교통 단속 체계의 신뢰성을 높일 계획이다.

◆한컴아카데미, '대학생 서포터즈 1기' 출범

한컴아카데미가 '대학생 서포터즈 1기'를 공식 출범하고 3개월간의 활동을 시작한다. 수도권 대학생 24명으로 구성된 서포터즈는 MZ세대 시각으로 한컴아카데미의 AI 교육 관련 콘텐츠를 기획하고 제작한다.

한컴아카데미 대학생 서포터즈 1기 단체사진 (사진=한컴)

서포터즈는 온라인 학습관리시스템 서비스를 체험하며 강의 후기 등 SNS 콘텐츠를 제작하는 역할을 맡는다. 한컴아카데미는 서포터즈에게 '디지털 마케팅' 실무 강의 무료 제공과 유료 강의 할인 쿠폰 등 성장 기회를 지원한다.