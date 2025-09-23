[ZD SW 투데이] 웹케시, 'rERP'에 한국형 스타이펜드 전용 시스템 구축 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆웹케시, 'rERP'에 한국형 스타이펜드 전용 시스템 구축

웹케시가 연구행정통합시스템 알이알피(rERP)에 '한국형 스타이펜드' 전용 시스템을 구축해 이공계 연구생활장려금 관리 효율성을 강화했다. 이 시스템은 월별 지급액과 기준 금액을 비교해 부족분을 자동 산출하고 결과를 인건비 통합 관리 체계에 반영해 지급 오류를 최소화한다.

학생 연구원은 온라인으로 증빙 자료를 제출하고 관리자는 전산화된 절차로 승인해 행정 효율성을 높인다. 향후 건강보험 데이터와 연계해 오프라인 증빙 없는 자격 검증도 가능해질 전망이다.

◆딥노이드, '래드제로' 논문 국제 AI 학회 채택

딥노이드의 흉부 엑스레이 영상 분석 기술 '래드제로' 연구 논문이 국제 인공지능 학술대회 '뉴립스 2025'에 채택됐다. 래드제로는 비전-언어 기반 제로샷 멀티태스크 기능을 갖춘 프레임워크로, 의료기기 '엠포씨엑스알(M4CXR)'에 적용된 핵심 기술이다.

딥노이드 비전-언어 모델 산출물 (사진=딥노이드)

'래드제로'는 AI 판독의 근거 제시 능력을 향상시켜 의료진의 기술 신뢰도를 높인다. 이 기술은 별도 라벨링 작업 없이 제로샷 분류, 그라운딩, 세그멘테이션 등을 수행하며 8개 공개 벤치마크에서 최상위급 성능을 달성했다.

◆딥서치-트위그팜, K-주식 정보 글로벌 확산 협약

딥서치와 트위그팜이 국내 주식 정보의 글로벌 확산을 위해 전략적 업무협약을 체결했다. 양사는 케이스톡 금융 데이터를 생성형 AI 기술로 가공해 동영상 콘텐츠로 제작하고 전 세계 투자자에게 전달할 계획이다.

특히 딥서치의 금융 데이터 분석 기술과 트위그팜의 영상 현지화 플랫폼 '레터웍스'를 결합해 직관적인 영상 콘텐츠를 만든다. 양사는 멀티랭귀지 콘텐츠 제작과 실시간 이슈 브리핑 영상 서비스 등 다양한 협력 사업을 함께 추진해 나갈 예정이다.

◆엔닷라이트, 미국 IDC서 '트리닉스' 기술 시연

엔닷라이트가 미국 국제 디자인 콘퍼런스(IDC)에서 핵심 기술 '트리닉스'를 시연했다. 트리닉스는 텍스트나 이미지를 기반으로 즉시 제조 가능한 3D 캐드(CAD)를 생성하는 엔닷라이트의 독자 개발 기술이다.

엔닷라이트, IDC 참가 (사진=엔닷라이트)

이 기술은 부품 단위 설계가 가능해 디자인 초기 단계의 반복 작업을 빠르게 할 수 있는 점이 특징이다. 엔닷라이트는 이번 시연 성과를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 가속화하고 AI 디자인 자동화 분야를 선도할 계획이다.

◆브레인즈컴퍼니, '제니우스' 전용 AI 에이전트 출시

브레인즈컴퍼니가 IT 인프라 통합 모니터링 솔루션 '제니우스'에 특화된 대화형 AI 에이전트 서비스를 출시했다. 관리자는 이 서비스를 통해 별도 대시보드 탐색 없이 질문 입력만으로 CPU 사용률, 서버 상태 등 핵심 운영 현황을 신속하게 파악할 수 있다.

이번 서비스는 자회사 에이프리카의 '세렝게티 에이아이 에이전트 스튜디오'를 활용해 개발됐다. 이 플랫폼은 다양한 언어모델과 외부 서비스 연계를 지원해 맞춤형 에이전트를 신속하게 제작하고 배포할 수 있다.

◆화웨이, 가트너 스토리지 플랫폼 부문 리더 선정

화웨이가 가트너의 '2025 엔터프라이즈 스토리지 플랫폼 부문 매직 쿼드런트' 보고서에서 리더로 선정됐다. 화웨이 데이터 스토리지는 AI 지원 데이터 플랫폼과 강력한 데이터 복원력 효율성을 바탕으로 기술 혁신을 인정받았다.

화웨이, 가트너 엔터프라이즈 스토리지 플랫폼 부문 리더 선정 (사진=화웨이)

화웨이 스토리지 솔루션은 하이브리드 클라우드와 AI 등 다양한 기업 요구를 충족시킨다. 이 솔루션은 전 세계 150여개 국가 및 지역의 금융, 통신, 제조, 의료 등 광범위한 산업 분야에 서비스를 제공한다.