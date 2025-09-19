[ZD SW 투데이] 한컴, '2025 PDF 데이즈 유럽' 참여 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆한컴, '2025 PDF 데이즈 유럽' 참여

한글과컴퓨터가 PDF 문서에서 AI 학습 데이터를 추출하는 '오픈데이터로더 PDF'를 유럽 최대 PDF 기술 컨퍼런스인 '2025 PDF 데이즈 유럽'에서 선보였다. 이 행사는 PDF 기술 표준을 제정하는 PDF 협회가 주최하는 세계 최고 권위 기술 포럼이다.

한컴은 이번 참가를 통해 자사의 기술 경쟁력을 글로벌 시장에 선보였다. 또 전 세계 기술 전문가들과의 교류를 바탕으로 향후 파트너십을 모색하고 글로벌 오픈소스 생태계를 확장하는 발판을 마련했다.

◆가비아 하이웍스 파로스 ERP, 수발주 기능 추가

가비아가 '하이웍스 파로스 ERP'에 기업 간 거래(B2B) 수발주 기능을 추가하고 중소·중견기업(SMB)의 업무 전반을 자동화해 비즈니스 효율성을 제고한다.

(사진=가비아)

기존 재고 관리, 회계, 인사·급여 기능에 더해 새롭게 선보이는 B2B 수발주 기능은 견적·발주·수주·결제 등 기업 간 거래에 필요한 모든 프로세스를 시스템으로 통합 관리할 수 있도록 지원한다.

◆이안, AI 코딩 챗봇 '코드메이트' 출시

이안이 온프레미스 환경에서 독립적으로 구동 가능한 AI 코딩 챗봇 '코드메이트'를 정식 출시했다. 코드메이트는 PC와 GPU 환경에서 구동되는 경량 코딩 거대언어모델(LLM) 기반 SW로, 빠른 응답 속도와 직관적인 UI·UX를 강점으로 한다.

코드메이트는 사내 인트라넷이나 폐쇄망에서 인터넷 연결 없이 사용 가능한 구조로 설계돼 보안이 핵심인 공공기관·금융·국방·의료 산업 등에서 안전하게 활용 가능하다. 또 클라우드 의존도가 없으며 타사 API 사용이나 외부 서비스 중단, 과금 이슈 등에서 자유롭다.

◆티젠소프트, 대한무역투자진흥공사 대량메일 발송 솔루션 구축

티젠소프트가 대한무역투자진흥공사에 대량메일 발송 솔루션을 구축했다. 대한무역투자진흥공사는 이번 시스템을 구축함으로써 내·외부 시스템과의 연계를 통한 강력한 마켓 포지셔닝 확보와 공사 마케팅 지원 채널의 통합·고도화를 이뤄냈다.

(사진=티젠소프트)

이번 사업에 구축된 대량메일 발송 솔루션은 GS인증 1등급을 획득하고 나라장터에 등록된 SW로, 사용자 중심의 편리한 UX 구성과 직원별·조직별 권한 관리를 지원한다.

◆스마틱스, 제천국제한방천연물산업엑스포 예매 시스템 운영

스마틱스가 오는 20일 개막하는 '2025 제천국제한방천연물산업엑스포'의 입장권 예매 및 현장 운영 총판을 맡아 최종 준비에 박차를 가하고 있다.

스마틱스는 사전 예매 데이터 관리부터 현장 발권, 검표, 관람객 데이터 통합 관리까지 전 과정을 책임진다. 14년간 전국 300여 개 문화·레저·공공시설에 티켓팅 솔루션을 제공해 온 경험을 기반으로 보령머드축제·화천산천어축제·순천국제정원박람회 등 국내 대표 행사에서 안정성을 입증한 바 있다.