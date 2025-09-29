[ZD SW 투데이] 아이티센그룹, 파트너사와 동반성장 가속 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆아이티센그룹, 파트너사와 동반성장 가속

아이티센그룹이 파트너사와의 지속 가능한 상생을 위한 외주 전략 파트너 협약식을 진행했다. 지난 23일 과천 아이티센타워에서 열린 행사에는 올해 새롭게 선정된 41개 전략 협력사 관계자 70여 명이 참석했다.

우선 아이티센그룹은 파트너사의 재정적 부담을 덜어주기 위해 대금 즉시 지급 및 보증보험 면제 정책을 시행한다. 또 다양한 교육 지원을 통해 파트너사 임직원들의 역량 향상을 도울 방침이다.

◆한컴, 패션 브랜드 LMC와 협업 제품 출시

한글과컴퓨터가 스트리트 패션 브랜드 LMC와 손잡고 한정판 의류 컬렉션을 출시한다. 기존 기술 기업 이미지를 넘어 젊은 세대의 라이프스타일 영역으로 사업 경험을 확장한다는 목표다.

이번 컬렉션은 롱슬리브와 후디, 집업 후디 등 일상 활용도가 높은 아이템으로 구성됐다. LMC는 자사의 시그니처 디자인에 한컴의 아이덴티티를 담은 그래픽 요소를 접목시켜 차별성을 부각했다.

◆S2W, '바이러스 블러틴' 5년 연속 참가

S2W가 지난 24~26일 독일 베를린에서 열린 세계 최고 권위의 사이버보안 컨퍼런스 '바이러스 블러틴 2025'에 발표자로 참가했다. S2W는 2021년부터 5년 연속 컨퍼런스 발표자로 선정돼 사이버보안 분야에서 글로벌 AI·보안 기업의 위상을 인정받아왔다.

첫 번째 발표는 위협 인텔리전스 센터 김형준 연구원이 최근 새롭게 발견된 모바일 악성코드 '독스왑'을 분석한 결과를 주제로 진행됐다. 또 위협 인텔리전스 센터 김지호 선임연구원과 김재기 센터장이 '스카크러프트'의 최근 캠페인을 분석한 내용을 발표했다.

◆와들, 쇼피파이에 '젠투 AI 컨시어지' 출시

와들이 글로벌 전자상거래 플랫폼 쇼피파이 앱스토어에 AI 점원 솔루션 '젠투 AI 컨시어지'를 공식 출시했다. 젠투는 고객이 구매를 주저하는 순간 말풍선 버튼이 등장해 자연스러운 대화를 바탕으로 구매 의도와 상황을 이해하고 맞춤형 상품을 제안하는 글로벌 B2B 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션이다.

쇼피파이 전용으로 출시된 젠투 AI 컨시어지는 다국어 답변을 별도로 입력하지 않아도 상품 정보를 자동 학습해 글로벌 고객과 자연스럽게 대화하며 구매를 유도한다. 또 구매 전환 성과와 대화 인사이트를 실시간으로 제공하고 국가별 소비 패턴에 특화된 상담 기능까지 지원해 시장 분석과 마케팅 전략 수립을 돕는다.

◆사이냅소프트, 광주·전남 정보화협의회 세미나 참가

사이냅소프트가 '2025년도 한국교육정보화재단 광주·전남지역협의회 세미나'에 참가해 대학의 방대한 문서 데이터를 활용해 거대언어모델(LLM)의 성능을 극대화하는 차세대 대학 정보화 전략을 제시했다.

사이냅소프트는 이번 세미나에서 '차세대 대학 정보화 전략: 생성형AI·LLM·RAG의 전략적 균형'이라는 주제로 발표했다. 이번 발표는 대학이 보유한 막대한 양의 행정문서와 연구자료 등 비정형 데이터 활용이 급증하는 상황에서 문서 데이터의 중요성을 재발견하고 이를 효과적으로 활용하는 방안을 제시했다.

◆오픈마루-투라인클라우드, 'MSAP.ai' GS인증 1등급 획득

오픈마루와 투라인클라우드가 공동 개발·출시한 AI 기반 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 전환 플랫폼 'MSAP.ai'가 최근 한국정보통신기술협회(TTA)에서 주관하는 GS인증 1등급을 획득했다.

MSAP.ai는 기업과 공공기관이 디지털 전환 과정에서 직면하는 MSA 전환, 클라우드 운영 자동화, AI 기반 분석 등 복잡한 과제를 해결하기 위해 설계된 차세대 솔루션이다. 요구사항 분석, 설계, 아키텍처 구성, 샘플 코드 생성, 배포, 운영 모니터링 등 MSA 애플리케이션의 전체 생애주기를 AI 기술로 지원한다.