베센트 美재무장관, 허리펑 中 부총리와 내주 만나 관세 논의

스콧 베센트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 미·중 간 관세율을 논의하기 위해 다음 주 말레이시아에서 만날 계획이다.

18일(현지시간) CNBC는 베센트 장관은 지난 17일 허리펑 부총리와 통화 이후 회동 계획을 확정했으며, 이를 백악관 내각 회의서 발표했다고 보도했다.

베센트 장관은 "미중 무역에 관해 솔직하고 상세한 논의를 나눴으며 다음 주 직접 만나 논의를 이어갈 것"이라고 말했다.

(사진=이미지투데이)

중국 관영 신화통신은 둘이 화상통화를 통해 양국 경제 및 무역 관계의 주요 현안에 대해 솔직하고 심도있는 논의를 했으며, 가능한 한 빨리 새로운 무역 협상을 시작하기로 합의했다고 보도했다.

베센트 재무장관과 허리펑 부총리는 앞서 6개월 동안 유럽 4개 도시에서 만나 양국의 관세를 세 자릿수에서 두 자릿수로 낮추는 협상을 진행했다. 이 협상은 11월 10일 만료된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 희토류 등에 대한 수출제한 조치를 강하게 비판하며, 제한 조치를 풀지 않을 경우 11월 1일부터 중국 수입품에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 비판했다.

폭스 비즈니스 네트워크와의 인터뷰서 트럼프 대통령은 100% 의 관세율이 지속 가능하진 않지만 그들(중국)이 그렇게 하도록 강요했다고 비난하기도 했다.

또 그는 한국서 시진핑 중국 국가 주석도 만나서 무역에 관해 논의할 예정이다.

한편, 세계무역기구(WTO)는 미국과 중국의 무역 긴장 완화를 촉구했다. 이웰라(Ngozi Okonjo-Iweala) WTO 사무총장은 로이터 통신과의 인터뷰에서 "미중 무역 갈등 고조에 대해 매우 우려하고 있다"고 말했다. WTO는 세계 양대 경제대국 간의 디커플링(탈동조화)이 장기적으로 세계 경제 생산량을 7% 감소시킬 수 있다고 경고했다.