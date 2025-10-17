[미장브리핑] 美 2개 지역은행 부실대출로 손실 발생

◇ 16일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.65% 하락한 45952.24.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.63% 하락한 6629.07.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.47% 하락한 22562.54.

▲미국 2개 지역은행 부실대출로 손실이 발생. 투자 심리 얼어붙으며 주식 하락 마감. 지역은행인 자이언(Zion Bancorp)이 부실 대출로 손실이 발생, 자회사인 캘리포니아 뱅크 앤 트러스트를 통해 집행한 2건의 대출에서 약 5천만달러의 손실 발생. 채무자의 허위 진술 및 계약 불이행 등 사기 혐의와 관련됐다는 의혹 제기.

웨스턴 얼라이언스 역시 한 차입자가 상업용 부동산 담보 대출을 지급받은 과정에서 사기를 저질렀다는 이유로 소송 제기.

두 은행 모두 실리콘밸리은행과 다르게 대출 관련 사기로 인한 피해라는 점에서 다르다고 평가받고 있긴 하지만 고금리 여건과 경기 불확실성이 지속되면서 신용시장의 잠재적 위험이 수면 위로 드러나고 있다는 분석 제기돼.

▲크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(연준) 이사는 최근 노동시장을 고려할 경우 10월 공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%p의 금리 인하에 나서야 한다고 발언. 추가 금리 인하 여부를 판단할 때 양호한 경제 성장률과 고용 둔화의 괴리가 어떻게 진행되는지 잘 파악해야 한다고 부연.

스티븐 미란 이사도 10월 FOMC에서 0.50%p 금리 인하가 이뤄져야 하며 미중무역갈등으로 좀더 신속한 금리인하가 필요하다고 설명.

▲프랑스 의회가 르코르뉘 총리 불신임 투표 진행했는데 찬성표가 과반에 못 미쳐 투표 부결.