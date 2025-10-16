코빗, SK플래닛과 ‘OK캐쉬백 X 코빗KRW 포인트 전환’ 이벤트 진행

가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)이 SK플래닛과 ‘OK캐쉬백 X 코빗KRW 포인트 전환’ 이벤트를 오는 29일까지 약 2주간 진행한다고 16일 밝혔다.

최대 5%의 혜택이 지급되는 이번 이벤트는 코빗 회원이라면 누구나 코빗 앱에서 OK캐쉬백 포인트를 코빗 KRW로 전환하여 참여할 수 있다.

이벤트 기간 동안 코빗에서 OK캐쉬백 포인트를 1일 최대 10만 포인트까지 KRW 포인트로 매일 전환할 수 있으며, 전환 금액의 최대 1%를 KRW 포인트 리워드로 추가 지급한다.

또한 OK캐쉬백 멤버십 서비스인 오키클럽의 ‘모든 혜택’ 가입자라면, 전환한 KRW 포인트로 코빗에서 MOCA(모카네트워크)를 매수할 때 매수 금액의 4%만큼의 MOCA를 ‘오키클럽 지갑’으로 추가 지급받을 수 있다.

이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "앞으로도 지속적으로 다양한 제휴와 서비스를 제공하여 이용자 혜택을 강화해 나가겠다"고 전했다.