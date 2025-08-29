코빗, 디랩스게임즈(DELABS) 신규 거래 지원 에어드랍 이벤트 실시

9월 7일까지 순입금 회원 선착순, 거래 랭킹전 이벤트 등 진행

디지털경제입력 :2025/08/29 11:11

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)은 디랩스게임즈(DELABS)의 신규 거래 지원을 기념해 에어드랍 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

다음 달 7일까지 진행하는 이번 이벤트는 신한은행 계좌를 연동하고 마케팅 수신에 동의한 회원을 대상으로 하며, 이벤트 세부 조건을 달성한 이용자에게 DELABS를 지급하는 방식으로 진행된다.

우선 이벤트 기간 동안 2천 DELABS 이상을 순입금하고 1회 이상 거래한 회원 중 선착순 200명에게 1천500 DELABS를 지급한다.

‘위클리 거래 랭킹전’ 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 매주 DELABS 누적 거래금액 상위 100명에게 총 70만 DELABS를 지급한다.

이정우 코빗 CTO/CPO는 "디랩스게임즈(DELABS)의 신규 거래 지원을 기념해 다양한 혜택을 제공하고자 이번 에어드랍 이벤트를 준비했다”며 “다양한 서비스와 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
코빗 디랩스게임즈 DELABS

