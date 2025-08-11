코빗 리서치센터, ‘무기한 선물: 가상자산 파생상품 시장의 중심’ 보고서 발간

코빗이 11일 산하 리서치센터를 통해 가상자산 파생상품의 국내 도입 필요성을 다룬 보고서 ‘무기한 선물: 가상자산 파생상품 시장의 중심’을 발간했다고 밝혔다.

이번 보고서는 무기한 선물의 구조와 글로벌 시장 동향을 분석하고, 가상자산 파생상품 제도화 논의의 필요성을 제안했다. 무기한 선물은 전통적인 선물 계약의 만기를 없애고 펀딩비 메커니즘을 통해 현물과 선물 간 가격 차이를 조정하는 상품으로, 전 세계 가상자산 거래량의 약 70%를 차지할 만큼 비중이 크다.

보고서에 따르면 글로벌 무기한 선물 시장은 비트코인과 이더리움이 전체 거래의 70% 이상을 차지하며 거래량과 미결제약정 모두 확대세를 이어가고 있다. 특히 비트코인 무기한 선물의 미결제약정 규모는 CME 비트코인 선물 등 전통 금융기관이 주도하는 상품보다 두 배 이상 높은 수준을 기록했다.

코빗 리서치센터는 이를 근거로 국내 파생상품 정의를 재정립하고 기초자산 범위를 확대해 가상자산을 제도권 투자 대상으로 포함시켜야 한다고 강조했다. 이를 통해 해외 거래소에 집중되는 파생상품 수요를 국내로 환류시켜 시장 유동성과 경쟁력을 높일 수 있다는 설명이다.

코빗 리서치센터 정지성 연구위원은 “가상자산 파생상품은 현물과 선물 간 차익거래를 통해 시장 가격의 효율성을 높이고, 투자자에게 가격 변동성 대응을 위한 리스크 헤지 수단을 제공한다”며 “무기한 선물과 같은 파생상품을 국내 법제 내에서 어떻게 수용할지 논의가 필요하다”고 말했다.