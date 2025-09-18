코빗, 신한은행 SOL뱅크 앱과 계정 연동 서비스 오픈

코빗(대표 오세진)은 18일 신한은행의 '신한 SOL뱅크' 앱 내 가상자산 메뉴에서 코빗 계정 연동 및 입출금 한도 상향 신청이 가능한 새로운 서비스를 선보였다고 밝혔다.
이번 서비스는 지난 7월부터 제공 중인 신한 SOL뱅크 앱의 가상자산 시세 및 콘텐츠 기능을 확대 개편한 것이다. 사용자는 앱 내 ‘코빗 가상자산 연결하기’ 메뉴를 통해 자신의 코빗 계정을 연동할 수 있으며, 연동 이후에는 코빗에 보유 중인 가상자산의 총액과 상세 현황을 한눈에 확인할 수 있다.
또한 ‘입출금 한도 상향하기’ 메뉴에서는 신청 조건 충족 여부를 실시간으로 확인할 수 있으며, 앱 내에서 절차에 따라 손쉽게 신청을 완료할 수 있도록 기능이 구성돼 있다.
코빗과 신한은행은 연동 서비스 출시를 기념해 이벤트도 함께 진행한다. 9월 18일부터 10월 15일까지 신한 SOL뱅크 앱에서 가상자산 연결을 완료하고, 30만 원 이상 거래를 완료한 고객 선착순 1천명에게 5천원 상당의 혜택을 제공할 예정이다.
이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 “신한은행과의 협업을 통해 고객이 일상적인 금융 환경에서 가상자산을 자연스럽게 확인하고 관리할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 신한은행과의 지속적인 시너지를 통해 더욱 다양한 연계 기능을 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.