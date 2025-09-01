코빗, 럭키드로우 위크 이벤트...다우데이타 가맹점 코인 결제 시 최대 100만원 혜택

가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)이 ‘럭키드로우 위크’ 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 9월 1일 오전 11시부터 9월 28일 자정까지 진행되며, 코빗 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

우선, 이벤트 기간 내 매 주차별로 가상자산 5종(BTC, ETH, USDT, XRP, SOL)을 합산해 10만원 이상 거래한 회원 중 100명을 추첨하여 1만원 상당 리워드를 지급하는 주간 거래 리워드 이벤트가 진행된다.

또한 이벤트 기간 내 다우데이타 제휴 가맹점에서 가상자산 결제 시 최대 100만원 혜택을 지급한다.

이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "앞으로도 지속적으로 다양한 제휴와 서비스를 제공하여 이용자 혜택을 강화해 나가겠다"고 전했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 코빗 공지사항을 통해 확인 가능하다.