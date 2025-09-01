코빗, 럭키드로우 위크 이벤트...다우데이타 가맹점 코인 결제 시 최대 100만원 혜택

9월 1일 오전 11시부터 9월 28일 자정까지 진행

디지털경제입력 :2025/09/01 10:41

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)이 ‘럭키드로우 위크’ 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 9월 1일 오전 11시부터 9월 28일 자정까지 진행되며, 코빗 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

우선, 이벤트 기간 내 매 주차별로 가상자산 5종(BTC, ETH, USDT, XRP, SOL)을 합산해 10만원 이상 거래한 회원 중 100명을 추첨하여 1만원 상당 리워드를 지급하는 주간 거래 리워드 이벤트가 진행된다.

또한 이벤트 기간 내 다우데이타 제휴 가맹점에서 가상자산 결제 시 최대 100만원 혜택을 지급한다.

이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "앞으로도 지속적으로 다양한 제휴와 서비스를 제공하여 이용자 혜택을 강화해 나가겠다"고 전했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 코빗 공지사항을 통해 확인 가능하다.

김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
코빗 가상자산 블록체인

