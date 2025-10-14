그라비티, 12월 13일 태국서 '라그나로크 페스타 2025' 개최 예고

그라비티의 태국 지사인 그라비티 게임 테크(이하 GGT)는 라그나로크 IP 글로벌 오프라인 축제 '라그나로크 페스타 2025'을 개최한다고 14일 밝혔다. 오는 12월 13일 진행되는 이번 행사는 지난해 '라그나로크 스타스(이하 ROS) 2024'의 우승 지역인 태국 방콕의 엠스피어 UOB LIVE HALL에서 하루 동안 진행된다.

이번 페스타에서는 ROS 2025 등 라그나로크 IP를 활용한 4종의 글로벌 e스포츠 대회가 열린다. 이를 통해 글로벌 최강팀을 가린다.

e스포츠 대회와 함께 액티비티 부스존도 운영된다. '라그나로크 3', '라그나로크 M: 영원한 사랑 2' 등 출시 예정인 신작을 포함해 총 17개 라그나로크 IP 타이틀의 체험 부스가 마련된다. 또한, 한정 굿즈를 판매하는 '라그나로크 몬스터즈 샵', 태국 인기 가수 공연, 코스프레 이벤트 등도 함께 진행된다.

이재진 그라비티 게임 테크(GGT) COO는 "지난 라그나로크 페스타 2024에 이어 올해도 라그나로크를 사랑하는 전세계 유저들이 한자리에 모일 수 있는 축제 자리를 마련하게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며, "라그나로크 페스타 2025를 위해 방콕에 오실 유저분들께 다채로운 재미와 풍성한 혜택을 드릴 수 있도록 남은 기간 동안 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.