그라비티, 라그 IP 기반 '선경전설지약정호적모험' 중국 출시

그라비티는 라그나로크 IP를 활용한 어드벤처 MMORPG 신작 ‘선경전설지약정호적모험(중문명 仙境传说之约定好的冒险)’을 중국 지역에 정식 출시했다고 25일 밝혔다.

선경전설지약정호적모험은 라그나로크 온라인의 클래식한 감성에 새로운 시스템, 편의성을 더해 기존 타이틀과는 다른 독특한 재미를 선사한다. 원작의 세계관, 캐릭터, 맵, 스킬을 적용했으며 오프라인 상태에서도 최대 24시간 접속에 해당하는 레벨 경험치, 스킬 경험치, 재화 등 보상을 제공해 장시간 플레이에 대한 부담을 줄였다. 또한 다중 캐릭터 육성 시스템을 통해 최대 5개의 캐릭터를 해금해 자신만의 팀을 조합할 수 있으며 고레벨 캐릭터의 장비를 저레벨 캐릭터도 사용할 수 있도록 만들어 장비 활용도를 높였다.

선경전설지약정호적모험은 중국 지역 위챗(WeChat) 미니프로그램, 공식 홈페이지에서 APK 파일을 다운로드하면 바로 플레이할 수 있다. 틱톡 미니게임, 애플 앱스토어에서도 추후 선보일 예정이다. 해당 타이틀은 올해 5월 중국 국가신문출판서로부터 외자 판호를 취득한 바 있으며 다중 캐릭터 육성과 같은 혁신적인 시스템으로 정식 론칭에 대한 현지 유저들의 관심과 기대감을 높였다. 중국 지역 퍼블리싱은 선경전설지약정호적모험을 공동 개발한 중국 게임 개발 및 퍼블리싱 회사인 Kingnet Network Co.,Ltd.에서 담당한다.

인게임에서는 다채로운 상시 이벤트를 준비했다. MVP 보스를 클리어하면 하루 최대 3회까지 희귀 신화 장비를 제공한다. 1인 도전 콘텐츠 차원 균열은 총 20개 스테이지로 구성해 층마다 몬스터가 등장하며 일부 층은 돌파 시 랜덤으로 차원 강화 버프를 부여한다. 주간 도전 콘텐츠인 타나토스의 탑은 최대 5인 파티를 꾸려 참여할 수 있으며 매 층을 돌파할 때마다 희귀 아이템과 교환 가능한 아이템을 증정한다. 이 밖에도 거래소 이벤트, 희귀 펫 획득 이벤트도 마련했다.

그라비티의 김진환 사업 총괄 이사는 “이번 신작은 라그나로크 IP 원작의 감성을 유지하면서도 다중 캐릭터 육성, 높은 장비 활용도 등 새로운 시스템과 편의성을 더해 유저분들께 한층 업그레이드된 재미를 선사한다”라며 “유저분들의 다채로운 게임 플레이를 위해 여러 상시 이벤트도 꾸준히 진행하는 만큼 선경전설지약정호적모험에 많은 관심 부탁드린다. 앞으로도 중국 지역에서 좋은 서비스를 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.